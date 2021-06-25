السعودية تشجع ريادة الأعمال بإدخال بنوك رقمية

نناقش في هذه الحلقة: ترخيص أول بنكين رقميين في السعودية؛ وروسيا تطور ميناء طرطوس لتعزيز التبادل التجاري لسوريا؛ بالإضافة لإلغاء السودان العمل بـ "الدولار الجمركي"؛ وإعلان روسيا استعدادها تزويد مصر بسيارات لادا.

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الموافقة على منح الترخيص لبنكيين رقميين في المملكة تجسد الحرص على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية".

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان لـ "قوانين الاقتصاد" إن:

"هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف تطوير القطاع المالي في السعودية وهو جزء من إصلاح اقتصادي ضخم يعرف بــ 2030، وهذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع تشجيع ريادة الأعمال بترخيص بنوك رقمية وخلق فرص للعمل في القطاع المالي، وإن تواجُد البنوك الرقمية سيدفع البنوك التقليدية لتطوير خدماتها التقنية".

روسيا تؤكد أن تحديث ميناء طرطوس سيسمح بزيادة حجم التجارة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف خلال زيارته لدمشق أن "تحديث ميناء طرطوس سيسمح لسوريا بزيادة حجم التجارة وخاصة الصادرات من سوريا إلى روسيا ودول أخرى"، وأن "هناك خطة لتحديث جدي لهذا المرفق وبناء المرافق اللازمة بما في ذلك تخزين البضائع القابلة للتلف".

حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي السوري الدكتور علاء أصفري لـ "قوانين الاقتصاد":

إن "تحديث ميناء طرطوس يعني أمرين، الأول يعني أن هذا الميناء أصبح ميناءاً روسياً وهذا سيجنب البضائع من العقوبات، أما الثاني عند تواجد ارصفة بمواصفات عالمية سيسمح للناقلات الكبيرة أن ترسو في ميناء طرطوس، ومن المتوقع أن تبدأ المراحل الأولى لإنجاز هذا المشروع خلال شهر من تاريخ الآن".

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تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب