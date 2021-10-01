الإمارات تحتضن العالم في "إكسبو دبي 2020" وتنقله إلى المستقبل

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فتح معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي تأجل سنة كاملة بسبب جائحة "كورونا"، أبوابه وانطلقت فعالياته بأحداث فنية واستعراضات رائعة أبهرت الجمهور، هذا المعرض شكّل فرصة لجمع العالم في مكان واحد في تجربة عالمية استثمارية وعلمية وذلك عبر برامج تقنية حديثة وروبوتات متطورة.