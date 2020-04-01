تعافي الأوزون.. وتجديد الخلايا البشرية بطريقة غير مسبوقة.. وعالم النزاهة وفيزياء الكم

مواضيع الحلقة: دراسة جديدة ترى أن طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بدأت في التعافي وسوف تلتئم على الأرجح عام 2960، فيما تمكن علماء لأول مرة من تجديد الخلايا البشرية بمساعدة آلية إنشاء خلايا جذعية ذات حمض نووي خاص، والعمل على طائرة بدون طيار للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي المعدية، وشريحة إلكترونية بدلا من الكلاب لتتبع المخدرات، والعالم الذي فتح الباب أمام فيزياء الكم.

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر أن طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بدأت في التعافي. ووجد الباحثون علامات على تغيرات مناخية تحديدا في أنماط دوران الهواء.

تمكن علماء لأول مرة في التاريخ من تجديد الخلايا البشرية، بمساعدة الآلية المستخدمة في إنشاء الخلايا الجذعية ذات حمض نووي ريبوزي خاص، حيث أجبروا الخلية على إنتاج بروتينات خاصة تلعب دورا مهما في تكون الخلايا الجنينية لمحاربة التقدم بالعمر.

يستعد الخبراء لإطلاق طائرة بدون طيار للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي مزودة بأجهزة استشعار ورؤية حاسوبية، تسمح لها بمراقبة واكتشاف الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المعدية وسط الحشود.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن ابتكار شريحة كمبيوتر جديدة يمكنها أن تشم المواد الكيميائية الخطيرة والمتفجرات والمخدرات والمواد الأخرى، ويمكن أن تحل محل الكلاب البوليسية المدربة على القيام بهذه المهام قريبا.

الشريحة يمكنها أن تحول أجهزة الكمبيوتر إلى التفكير المعتاد وكأنها عقول بيولوجية، ومن استخداماتها إمكان تجهيز الروبوتات في المطارات بالرقاقة للكشف عن أي مواد خطرة، واستخدامها كأجهزة استشعار في المستشفيات، أو محطات توليد الطاقة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة الألماني ماكس بلانك الذي حصل على جائزة نوبل 1918 لإسهاماته العلمية العامة وتحديدا في فيزياء الكم.. نتحدث كذلك عن شغفه بالفلسفة وموسيقى برامز وشوبرت، وهوسه بالمشي طويلا، وتسلق الجبال.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد