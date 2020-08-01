تقدير جديد لعمر الكون... وتماسيح أفريقيا أجداد الأمريكية... ورجل الصوتيات المعمارية

موضوعات الحلقة: فريق دولي من العلماء في الفيزياء الفلكية، يقدر عمرا جديدا للكون بالاستناد إلى صورة لأقدم ضوء؛ وجمجمة متحجرة تشير إلى أن التماسيح الأفريقية أجداد الأمريكية؛ وجدار القطب الجنوبي الفاصل بين المجرات؛ وابتكار نسيج جديد يبرد نفسه.

قدّر فريق دولي من العلماء في الفيزياء الفلكية، عمر الكون، وذلك بالاستناد إلى صورة لأقدم ضوء، التقطها تلسكوب" أتاكاما الكوني" في تشيلي.

- كشفت دراسة جديدة أن جمجمة متحجرة لفصيلة تماسيح إفريقية منقرضة أظهرت تشابها كبيراً مع تماسيح معاصرة في قارة أمريكا يُعتقد أن أجيالا قديمة منها قطعت المحيط الأطلسي قبل خمسة ملايين سنة على الأقل.

- أظهرت دراسة أن تحفيز الرأس الكهرومغناطيسي يمكن أن يساعد في التغلب على اضطراب ما بعد الصدمة من خلال التخلص من الخوف من الذكريات السيئة.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن اكتشاف علماء الفلك مؤخرا ما وصفوه بأكبر الهياكل المعروفة في الكون، وهو عبارة عن جدار فاصل بين المجرات، يصل طوله لـ1.4 مليار سنة ضوئية، كما نتحدث عن الصوت الذي لا ينتقل في الفضاء وماذا لو حدث ذلك؟

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في ريادة علم جديد وهو الصوتيات المعمارية.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد