الطيور تتألق في الإغلاق... الذكاء والاضطراب... إنسان الجزيرة العربية

أكد العلماء حدوث تغيير في الذخيرة الصوتية للطيور عندما هدأت المدن جراء الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، وفق دراسة حديثة حللت نداءات العصافير المسجلة سابقا.

واكتشف العلماء أنه يمكن أن تنمو العوالق النباتية البحرية تحت الجليد البحري السميك في دائرة الظلام القريب، فيما تحول القليل من الضوء الموجود إلى طاقة، رغم أنه لا يزال غامضا كيف تكيفت هذه الطحالب المجهرية للنمو في هذه الظروف القاسية.

آثار تدل على أنه منذ نحو 120 ألف عام، خط الإنسان الحديث خطواته الأولى على شاطئ بحيرة قديمة واقعة في شمال ما يُعرف الآن بالمملكة العربية السعودية. وكانت الأرض طينية، تحوم حولها قطعان الأفيال والحمير البرية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أوجه الخطر للذكاء الفائق، فيما يتعلق بصاحبه من اضطرابات وأمراض نفسية وعقلية وبدنية وفق دراسة جديدة..

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة رائد طب المناطق المدارية وأول من اشتغل على داء الفيل فضلا عن عديد الاكتشافات في مجال الطفيليات.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد