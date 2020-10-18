تغير المناخ وانقراض البشر والرجل المجهول وراء الاختراعات الشهيرة

في سلسلة من التجارب وجد علماء أن قطيرات الدهون تحمل بروتينات تشارك في الاستجابة المناعية. وقالت دراسة حديثة إنه قد تكون التغيرات المناخية المفاجئة محركًا مهمًا لانقراض الأنواع البشرية المبكرة. وتجارب لتخليق موصلات فائقة ربما تقود ثورة في عالم الطاقة وترشيد استخدامها. والرجل الذي ساعد علماء شهيرين في اختراعات ملأت السمع والبصر لكنه ذاته ظل مجهولا.

وجد فريق علماء أن قطيرات الدهون تحمل مجموعة من البروتينات التي تشارك في الاستجابة المناعية وليست خاملة كما اعتقدوا لذا يأملون تسخير النشاط المناعي لقطرات الدهون للمساعدة في علاج الأمراض المعدية.

وقالت دراسة حديثة، إنه قد تكون التغيرات المناخية المفاجئة محركًا مهمًا لانقراض الأنواع البشرية المبكرة، لاسيما في تراجع المساحات الصالحة للعيش وازدياد التنافس والصراعات.

وصنع فريق علماء موصلًا فائقًا عن طريق سحق الكربون والكبريت والهيدروجين عند ضغط حوالي 70 في المائة من ذلك الموجود في مركز الأرض وعند درجة حرارة حوالي 15 درجة مئوية. وهذه هي أعلى درجة حرارة تم قياس الموصلية الفائقة عندها على الإطلاق ويستخدم المنتوج في تطبيقات واسعة تقلل من هدر الطاقة..

وابتكرَ العلماءُ جهازًا جديدًا يُمكنُ أنْ يحُدَّ منْ مشكلةِ طنينِ الأذنِ بشكلٍ فعال، ويقومُ الجهازُ بتحفيزِ الأذنينِ واللسان، وهوَ ما يقلِّلُ بشكلٍ كبيرٍ منْ شدةِ أعراضِ الطنين.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض سبب إصابة بالأمراض النفسية، وما السبيل إلى علاجها، وذلك ضمن حملة "اليوم العالمي للصحة النفسية" لعام 2020 التي تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لدعم صحتنا النفسية وممن يواجهون صعوبات، خاصةً في ظل الضغوط الحادة التي تفرضها علينا جائحة "كوفيد-19" وغيرها من الأمراض والأزمات.

كذلك نأتي على سيرة لويس لاتيمر الرجل الذي ساعد في اختراعات كبيرة مهمة مثل المصباح الكهربائي وتطويره وهناك أيضا الهاتف، لكن بات المخترعون ذوي أسماء شهيرة وبقيت مخترعاتهم ملء السمع والبصر بينما بقي هو ذاته مجهولا.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد