الديناصورات الطائرة وتجربتها الفاشلة وانقراض الأسلاف وتغير المناخ

تراجع احتمال قوة دليل حديث على وجود الحياة على كوكب الزهرة، ووفق بحث جديد كانت أول ديناصورات تحلق في الهواء تجربة تطورية فاشلة، والباحثون يجدون دليلًا إحصائيًّا قويًّا على أن ثلاثة أنواع منقرضة على الأقل فقدت جزءًا كبيرًا من بيئاتها المناسبة مناخيًّا قبل الانقراض مباشرة.

- تشير تحليلات جديدة إلى أنه قد لا يكون هناك الكثير من الفوسفين على كوكب الزهرة في نهاية المطاف. يأتي هذا بعدما كان الإعلان في سبتمبر أيلول عن رصد غاز الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة حاملا للإثارة بسبب احتمال أن يكون دليلا على الحياة.

- وفق بحث جديد كانت أول ديناصورات تحلق في الهواء تجربة تطورية فاشلة، كان لديهم أجنحة مصنوعة من غشاء جلدي وليس الريش، يشبه الخفافيش، لكنهم كانوا سيئين في الطيران وسرعان ما تفوقت عليهم الطيور، ويشبه دارسون ما وجدوه بأنها كانت طائرات شراعية سيئة التصميم.

- وجد الباحثون دليلًا إحصائيًّا قويًّا على أن ثلاثة أنواع منقرضة على الأقل فقدت جزءًا كبيرًا من بيئاتها المناسبة مناخيًّا قبل الانقراض مباشرة.

- حسب دراسة حديثة ظهر أن التفاعل البشري مع الأبقار يزيد إنتاجيتها ويحسِّن حالتها المعنوية.. ويجعلها أكثر استرخاءً مقارنةً باستماعها لأصوات مسجلة للتواصل معها عن بُعد.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الكيفية التي يخلق بها الدماغ تجربة الإحساس بمرور الوقت وتآكل خلايا عصبية بالمخ يؤدي إلى تشوه إدراكنا الذاتي للوقت مع تقدم العمر.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في دراسات البكتيريا والجراثيم وتشخيص وعلاج مرض البري بري هو كريستيان إيكمان.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد