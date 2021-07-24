فيروسات خفافيش سويسرا والكربون وغابات الأمازون والرياضي الهائل

موضوعات الحلقة: دراسة دولية تحذر من أن زيادة وتيرة إزالة الغابات والتغير المناخي قد تهدد قدرة غابات الأمازون المطيرة على سحب الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. كشف تحليل 18 نوعا من الخفافيش الثابتة والمهاجرة، التي تعيش في سويسرا، أنها تحوي فيروسات من 39 عائلة فيروسية مختلفة، بينها فيروسات قد تنتقل إلى حيوانات أخرى وأخيرا إلى البشر.

نص الحلقة:

- في بحث حديث كشف علماء نتيجة تحليل الحمض النووي لـ728 عينة رسوبية، أمكن جمعها عبر ما يشبه شبكة من عمليات التنقيب في طبقات تعود إلى حقبة البليستوسين، إذ استطاع الباحثون استخلاص حمض نووي جاء من ميتوكوندريا، واكتُشف في 685 عينة حيوانية قديمة، و175 عينة لأشباه بشر. وقد جاء الدليل الأقدم على الحمض النووي لميتوكوندريا أشباه البشر من إنسان دينيسوفا جنوب سيبيريا.

- كشف تحليل أجراه فريق بحثي من جامعة زيوريخ السويسرية على 18 نوعا من الخفافيش الثابتة والمهاجرة، التي تعيش في سويسرا، أنها تؤوي فيروسات من 39 عائلة فيروسية مختلفة، بما في ذلك بعض الفيروسات التي قد تنتقل إلى حيوانات أخرى، تنقلها بدروها إلى البشر مسببة المرض.

- حذرت دراسة أعدها فريق دولي من الجغرافيين وخبراء البيئة، من أن زيادة وتيرة إزالة الغابات والتغير المناخي قد تهدد قدرة غابات الأمازون المطيرة على أسر الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. ووفق الدراسة فإن بعض المناطق في الغابات تظهر قدرة على إطلاق الكربون أكبر من قدرتها على امتصاصه.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة حول الخلايا العصبية الموقتة التي تساعد الدماغ على تذكر الأحداث ومن خلال الدراسة ظهر ما يدل على أن هذه الخلايا العصبية عملت على تشفير الزمن، دون غيره من المعلومات المتعلقة بالمهمة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة ليونهارد أويلر، الرياضي والفيزيائي والفلكي وعالم المنطق والميكانيكا وديناميكا الموائع والبصريات ونظرية الموسيقى الذي وضع اكتشافات مهمة ومؤثرة في معظم فروع الرياضيات، كما يعود له الفضل في إدخال كثير من المصطلحات والترميزات الرياضية الشهيرة المستخدمة حتى الآن، حيث يوصف بأنه أعظم رياضي في القرن الثامن عشر وأحد أكبر الرياضيين في التاريخ.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد