ثوران بركان سانتوريني وتداعيات الحرارة الأعلى للأرض

كشف أول تسلسل جينومي للحصاد طويل القوائم وهو من المفصليات والحيل الجينية، التي تستخدمها تلك الكائنات لإنشاء قوائمها الطويلة القابضة، سقوط الأمطار على قمة الغطاء الجليدي في جرينلاند لأول مرة ما زاد المخاوف بشأن حالة الجليد الخطرة بالفعل.

تشير بيانات تم جمعها حديثا وتغطي فترة تمتد إلى 360 ألف سنة مضت إلى أن البركان، الذي أنشأ جزيرة سانتوريني، وهي مقصد سياحي شهير في اليونان، يبدأ ثورانه عندما ينخفض مستوى سطح البحر انخفاضا ملحوظا.

كشف أول تسلسل جينومي للحصاد طويل القوائم وهو من المفصليات (حيل جينية)، التي تستخدمها تلك المخلوقات لإنشاء قوائمها الطويلة القابضة. ويشير التحليل إلى ظهور قوائم مرنة قابلة للانثناء لدى كل مجموعة من تلك المخلوقات.

تساقطت الأمطار على قمة الغطاء الجليدي في جرينلاند لأول مرة في التاريخ المسجل، ما زاد المخاوف بشأن حالة الجليد الخطرة بالفعل. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترتفع فيها درجات الحرارة في القمة عن درجة التجمد في أقل من عقد.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تقرير يؤكد أن غازات الدفيئة هي بلا شك السبب وراء الظروف المناخية القاسية، التي يشهدها العالم، موضحا أنه ما زال بإمكان دول العالم السيطرة على آثارها المدمرة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة ألبرت فون كوليكر أحد أشهر الأسماء في علم الأنسجة والتي أسهم في تطورها بالفعل على مدى عقود طويلة وحتى الآن، فضلا عن أوراقه البحثية المتميزة في علوم الحيوان والأجنة.

إعداد وتقديم: أحمد أحمد

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