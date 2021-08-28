فيروسات القطب الشمالي... منتجات التخمير الميكروبي

كشفت دراسة أجريت على مادة وراثية من بحيرة كندية، أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة خطر أن تصبح الفيروسات قادرة على الانتقال إلى عوائل جديدة في القطب الشمالي.

أظهرت دراسة لصور حديثة أنه من الضروري أن تكون المناطق القريبة من مداخل الكهوف، ولو بشكل نظري، محمية من بعض الإشعاعات الضارة، التي تقصف سطح الكوكب.

يمكن الآن إنتاج الحليب والبيض والمنتجات الحيوانية الأخرى في المختبر باستخدام عمليات التخمير المألوفة، ما يتطلب من المنظمين إعادة النظر في ما يجعل شيئًا ما "لبنا" أو "جبنا" أي تصنيف هذه المواد وتحديد ما هيتها.

وفق صور حديثة تمت دراستها وجد ضرورة أن تكون المناطق القريبة من مداخل الكهوف، نظريا، محمية من بعض الإشعاعات الضارة التي تضرب سطح الكوكب.

وفقا لدراسة أجريت على مواد وراثية من بحيرة كندية، ربما يؤدي تغير المناخ إلى زيادة خطر وقدرة الفيروسات على إصابة مضيفين جدد وعوائل متنوعة في القطب الشمالي..

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن ارتفاع أعداد المعرضين لخطر الفيضانات حول العالم ودق ناقوس الخطر، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية لأكبر 913 فيضانا على مدار 18 عاما حدوث أضرار شملت ما بين 255 و290 مليون شخص في مناطق مختلفة من العالم.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة إقليدس أبي الهندسة صاحب كتاب العناصر والقواعد الأساسية في الرياضيات وأشهر المسلمات الهندسية.