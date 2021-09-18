أمومة القرود الحزينة وغراء وقف النزيف وأقدم موقع لآثار أسلافنا

الموضوعات: سلوك تتبعه القردة الأمهات عندما تموت أطفالها.. علماء يصممون نوعا من الغراء يوقف النزيف لدى البشر..اكتشاف أقدم المواقع الأثرية في العالم.. علماء يحذرون من لعالم نحو خطر ارتفاع درجات الحرارة.

نص الحلقة:

- وجد باحثون أن هناك موقعين - أحدهما في كينيا والآخر في إثيوبيا - يعتبران من أبرز المرشحين لأقدم المواقع الأثرية في العالم، وفقا لما يقرب من اثني عشر باحثا، وجميعهم من ذوي الخبرة في علم الآثار والأنثروبولوجيا لعصور ما قبل التاريخ.

- صمم علماء نوعا من الغراء يتوافق حيويا مع الأنسجة البشرية ويمكنه وقف النزيف بشكل كامل. والمادة الجديدة مستوحاة من المادة اللاصقة التي يستخدمها نوع من أنواع المحار للتشبث بالصخور.

- أنشأ العلماء قاعدة بيانات كبرى واكتشفوا أن عوامل مثل عمر الأم والرضيع، وفجاءة وفاة الطفل يمكن أن تشكل تصرفات الأم من القردة العليا تجاه رضيعها بعد وفاته، ما وصف بمظهر من غريزة الأمومة الكونية حيث برز سلوك حمل الأم لجثة وليدها طويلا كتعبير عن الحزن، وفيما يشبه أكثر العاطفة البشرية المحمومة..

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أنه بالرغم من كل الوعود باتخاذ خطوات جادة، يتجه العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة. ووفق الخبراء كذلك فإن العالم يسير في الاتجاه الخطأ. وأكد العلماء مؤخرا أنه من أجل تجنب أسوأ التأثيرات للجو الحار فإنه يتوجب تقليص الانبعاث الكربوني بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالمة فيزياء بارزة من رواد هذا المجال ومن أوائل الحاصلات على جائزة نوبل في ميدان تخصص دقيق وغير مطروق في البدايات وهو علوم الفيزياء النووية؛ بل وكان لها من الإسهام ما حظي بإشادات واسعة.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد