إزالة البوابات الإلكترونية في الأقصى...صفقة أم التفاف؟

ضيوف الحلقة: ميشيل حنا الحاج، الكاتب والمحلل السياسي الأردني؛ والدكتور أسامة شعث، المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية.

© REUTERS/ AMMAR AWAD رسميا...إسرائيل تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى

بعد تعنت الحكومة الأردنية في السماح للدبلوماسي المتهم بقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان، قال رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، تعقيبا على أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان، إن "الأحداث مختلفة ولكن النهايات متشابهة، ويجب عقد صفقة لإنهاء الأزمة، وعلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يتحدث مع الملك عبد الله الثاني".

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا "بحث الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، مساء أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأزمة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف

حول هذا الموضوع، كان معنا أسامة شعث، المستشار الفلسطيني للعلاقات الدولية الذي أكد أن مصر طالبت بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، أما أن تظهر هذه الصفقة بشكل مفاجئ، فذلك يضر بالخطة العربية الموضوعة سريعاً من خلال مصر والعديد من الدول، وربما تكون التفافا أيضا

من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي الأردني ميشيل حنا الحاج، الصفقة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بغير العادلة للأردن لكنه مضطر أن يتقبلها ويضحي بحقه في محاكمة هذا الرجل، في سبيل تحقيق شيء للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية التي تقع تحت حمايته.

© AP Photo/ Oded Balilty البوابات الآلية في البلدة القديمة من القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017

فلماذا قررت إسرائيل فجأه بعد تعنت شديد رفع البوابات الإلكترونية عن الأقصى واستبدالها بوسائل ذكية؟ وهل حدث تواصل بين العاهل الاردني والرئيس عباس قبل عقد تلك الصفقة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تابعوا حلقة اليوم من "بين السطور".

إعداد وتقديم: هند الضاوي