بعد فشل الجيش الحر.. لماذا أنشأت وشنطن جيش سوريا الجديد في الحسكة؟

إعداد وتقديم /هند الضاوي

في تطور ميداني جديد، أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت ، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا

وقال مركز المصالحة في بيان: "الائتلاف الدولي" يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا

كما صرح المركز بآن اللاجئين السوريين العائدين إلى المناطق المحررة من ايدي تنظيم "داعش "الإرهابي، أفادوا بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة،

استخدم لأكثر من ستة أشهر مخيم اللاجئين في محافظة الحسكة كقاعدة تدريب للمسلحين.

وعلق اللواء دكتور محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، في حديثه مع برنامج "بين السطور"، بأن الولايات المتحدة تصر على إنشاء جيوش بديلة يسند لها المهام التي تتهرب فيها "واشنطن" من المواجهة وتحمل المسئولية، مضيفًا " أمريكا أنتجت "داعش" وقد تحدثت هيلاري كلينتون بوضوح في هذا الأمر وكذلك دونالد ترمب، والأن تنشأ الولايات المتحدة ما يسمى "جيش سوريا الجديد" في الحسكة، لأنها تصر على البقاء في المنطقة من خلال قواتها المرتزقة".

ولفت إلى محاولة الولايات المتحدة طرد روسيا من المنطقة وإنهاء وجودها في المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط وقطع الطريق على خط الحرير الصيني، ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى بات واضحة، مستطردًا " إن زمن إرسال القوات الأمريكية العسكرية للشرق الأوسط قد إنتهى، وهذا قد أعلنه الرئيس السابق باراك أوباما، والأن الاعتماد على الجيوش البديلة التي دعمتها وشنطن عسكريًا ولوجستيًا وماليًا من بعض دول الخليج".

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا….