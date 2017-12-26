الإمارات منعت النساء التونسيات من السفر منها أو إليها فأوقفت تونس رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس

© Sputnik. Mustafa Alkilany تونس: الإمارات لديها معلومات عن عمل إرهابي تقوده نساء تونسيات

أزمة تونسية إماراتية تصاعدت حدتها بعد أن رفض الجانب التونسي تفهم مخاوف الإمارات بشأن هجمات إرهابية يحتمل حدوثها باستغلال مواطنات تونسيات خلال رحلات جوية إلى دبي وهو ما دفع الجانب الإماراتي يمنع مواطنات تونسيات مسافرات على متن رحلة كانت متجهة إلى دبي، الجمعة الماضي، أثناء تواجدهم بمطار قرطاج الدولي بتونس، وفقًا لقرار صدر من دولة الإمارات يمنع سفر التونسيات من أو عبر الإمارات باستثناء من يحملن جواز سفر دبلوماسي.

الرئيس، الباجي قائد السبسي شدد على أن حقوق النساء التونسيات لا ينبغي أن تنتهك مهما كانت المبررات. وأكد السبسي أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل.

تعليقا على هذا الموضوع قالت النائبة أسماء أبو الهنا عضو البرلمان التونسي في حديثها مع برنامج " بين السطور"، إنه لا يوجد عذر لإهانة المرأة التونسية من قبل الإمارات، مضيفة" كنت في مطار قرطاج يوم منع سفر التونسيات إلى الإمارات تحديدً رحلة دبي وما حدث غير مبرر، وبالتالى اتخاذ الدولة التونسية قرار صائب بعدم قبول الرحلات الإماراتية وحتى عبر الأجواء التونسية، وقد نالت تلك الخطوة إعجاب كل حرائر تونس".

من جانبه اعتبر محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات ما حدث من تونس تضخيم للموقف واعتباره الأمر بأنه عدوان على المرأة التونسية من دولة الأمارات ليس بصحيح، حيث أن أبوظبي تحترم المرأة وهذا معروف للجميع، مبينًا أن تمكين المرأة من أولويات دولة الأمارات بالإضافة إلى أن المرأة التونسية لها تقدير ومكانة؛ لأنها من أوائل النساء اللاتي أقتحمن كل مجالات العمل وكان لهن دور في تحرير تونس و تنميتها وكذلك دور هام جدًا في الحراك السياسي الموجود حاليًا

وأشار إلى خطر العائدين من "داعش" ويقدر عددهم بالآلاف من سوريا والعراق وليبيا، مشيرًا إلى اعتراف تونس بأن لديها آلاف المواطنيين قد انضموا لجماعات "داعش" منهم 1200 امرأة تونسية، مما يستوجب الانتباه وأخذ التدابير الأمنية اللازمة حماية للأرواح ولا يعقل أن ننتظر وقوع الحادثة ثم نتباكى عليها ونتهم دول بالوقوف وراء الحادث.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم: هند الضاوي