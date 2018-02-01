هل تستجيب واشنطن لدعوة قطر للحوار مع طهران؟

© REUTERS/ YURI GRIPAS وزير خارجية قطر: أمريكا ملتزمة بسلامة أراضينا

في تطور جديد، قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدفع لحوار جاد مع إيران وإلا ستحدث كارثة في المنطقة. وذلك أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور على الهيل المحلل السياسي القطري وأستاذ العلوم السياسية، في حديثه مع برنامج" بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن وضع إيران الأن يشبه كوريا الشمالية، حيث اقتنعت وشنطن الآن بامتلاك بيونغ يانغ لأسلحة نووية وهيدروجينية الأكثر فتكًا من الأولى وكذلك البيولوجية، ولذلك كفت الولايات المتحدة الأمريكية عن أي دعوات للحرب على كوريا الشمالية بل دعت للتهدئة.

بينما اعتبر الدكتور سعيد اللاوندي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن العلاقات بين إيران وقطر قوية جدًا، ولذلك يوجد قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، فضلًا عن التواصل المستمر بين البلدين، متوقعًا مزيدًا من الضغط القطري على الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات مع طهران وإخراجها من العزلة الحالية.

من جانبه، قال عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي السعودي، في حواره مع برنامج "بين السطور" عبر أثير "سبوتنيك"، إن قطر فضلت أن تعود للمعسكر التركي الإيراني، مشيرًا إلى أن السياسية القطرية الخارجية منذ عامين حيث تتسم بالازدواجية

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم: هند الضاوي