ماذا بعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل؟

ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة بالبدء فورا بإعداد خطط ومشاريع لخطوات فك الارتباط مع السلطات الإسرائيلية على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل.

© Sputnik. Valeriy Melnikov فلسطين تطرق أبواب الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

وتعقيبًا على ذلك.. قال الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية والعلاقات الدولية في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق على المستويات كافة مع سلطات "الاحتلال" وتعليق الاعتراف يعنى إعادة النظر في اتفاقية مضى عليها 26 عام ولا تحترمها إسرائيل ولا تنفذ منها إلا ما يخدم مصلحتها، في إشارة إلى إتفاق أوسلو.

وحول وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية والدول العربية خاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل، استبعد أن تفرض فلسطين على أشقاءها قرارًا معين إنما على الدول العربية أن تلتزم بقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة، فضلًا عن مسئوليتهم تجاه فلسطين.

وتوعد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية الدكتور نبيل شعث بالاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى العدول عن قراراتها الأخيرة،

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم /هند الضاوي