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    ما الأهداف والنتائج المرجوة من مؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش"

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    هند الضاوي
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    ضيوف الحلقة/ داهم القحطان، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي دكتور بسام الطحان، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة السربون في فرنسا أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

    التحالف الدولي
    © AP Photo/ French Army
    جدل حول نجاح "التحالف الدولي" في محاربة الإرهاب
    مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد داعش في الكويت بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان. المؤتمر تزامن مع اجتماع مماثل في العاصمة الإيطالية، يناقش فيه وزراء دفاع دول التحالف كيفية متابعة عملهم المشترك، وخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي التنظيم الأجانب المقبوض عليهم.

    ويتضمن المؤتمر جلستي عمل؛ تناقش أولاهما آخر تطورات التنظيم في سوريا والعراق، في حين تبحث الثانية أطر مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، خاصة جهود التحالف فى محاربة "داعش". 

    تعقيبًا على ذلك، قال داهم القحطان، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، في حواره مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك" إن  اجتماع التحالف الدولى ضد داعش في الكويت اليوم كان الثالث منذ هزيمة التنظيم في الرقة، مضيفًا " اجتماع اليوم كان  لتطوير الاستراتيجية الدولية في رحلة القضاء على التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى حديث وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون عن أهمية وقف تمدد "داعش" خاصة في افغانستان بعد القضاء عليه في سوريا والعراق.

    في السياق ذاته،  قال الدكتور بسام الطحان أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة السربون بفرنسا، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي قضاء التحالف على 98% من "داعش" في مؤتمر الكويت اليوم ما هو إلا كذب —وفق تعبيره-، متسائلًا ما المبرر لتواجد التحالف في سوريا والعراق، مشيرًا إلى وجود أطماع امريكية في الثروات النفطية السورية بالإضافة لمحاولة واشنطن مجابهة موسكو بعد أن دخلت الثانية الحرب بموافقة دمشق.  

    وأخيرًا أوضح أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عناصر "داعش" في الموصل لم ينتقل منها عدد كبير إلى دول الجوار، نظرًا لكونهم عراقيين وما تم نقلهم هم مجموعة محدودة من قيادات الصف الثاني إلى بؤر صراع جديدة مثل الصومال وسيناء وليبيا،  لكن مازال 90%  وأكثر من عناصر داعش داخل سوريا والعراق، معتبرًا أن الحملة الأمنية في سيناء أوسع وأشمل من ملاحقة عناصر إرهابية هاربة من سوريا والعراق. 

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

    إعداد وتقديم: هند الضاوي

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