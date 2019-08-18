لماذا يشكل قصف مطار زوارة خسارة كبيرة للبعثة الأممية في ليبيا؟

أدانت البعثة الأممية الهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار زوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس، مضيفة في بيان "لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري بمطار زوارة، و الموقع هو منشأة مدنية".

كما أشارت البعثة إلى أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تعقيبًا على ذلك، قال عبد العزيز أغنية، المحلل السياسي الليبي، إن "الجيش الليبي لديه استخباراته المحلية، مع وجود تعاون أهلي كبير، في مناطق سيطرة المليشيات، علمًأ بأن منطقة زوارة تسيطر عليها جماعات مسلحة شديدة التطرف، تعمل في تهريب الأموال والأفارقة، بينما المجلس الرئاسي لا يلقي بالًا بالبلاد ولا المواطنيين".

وأوضح أغنية في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن"ضربات الجيش استهدفت مناطق تواجد الطائرات المسيرة التركية، التي تستخدمها المليشيات، مشيرًا إلى استخدام المبعوث الأممي الدكتورغسان سلامة لمطار زوارة كثيرًا في رحلاته من وإلى ليبيا، وبالتالي قصف المطار خسارة كبيرة للبعثة الأممية، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، إن "قوات بركان الغضب التابعة للسراج مستمرة في مواجهة العدوان، وقد حررت غريان والعديد من المناطق، وقد قامت قوات حفتر بضربات غير فعالة على منطقتي زوارة ومصراتة أمس، مضيفًا أن " حفتر بات يطبق استراتيجية الأرض المحروقة بعد أن أقتنع باستحالة دخول طرابلس بريًا".

وحول استهداف مطار زوارة تحديدًا، أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، أن مطار زوراة مدني ويستخدم من قبل البعثة الأممية مؤخرًا، متسائلًا هل بات حفتر يناكف حتى المجتمع الدولي؟

إعداد وتقديم: هند الضاوي