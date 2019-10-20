كيف سينعكس بيان "مقتدى الصدر" على مظاهرات 25 أكتوبر الجاري؟

فى تطورجديد، أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بيانا بشأن التظاهرات المقرر تنظيمها يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشدد الصدر على أن الحكومة عاجزة تمامًا عن إصلاح ما فسُد، مشيرًا إلى أن "ما بُني على الخطأ يتهاوى".

وقال الصدر للمتظاهرين: "أريد أن أطلعكم على ما يجري خلف الستار.. كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهستيريا من المد الشعبي، وكلهم يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا" مضيفا " فقد فات الأوان".

تعقيبًا على ذلك، قال عضو البرلمان العراقي السابق عن التيار الصدري، عواد العوادي، إن القاعدة الشعبية للتيار الصدري مشاركة في التظاهرات منذ البداية، وهناك 56 شهيدًا من أصل 108 سقطوا نتيجة استخدام العنف في التظاهرات، هم من أبناء التيار الصدري، لكنهم خرجوا بعنوانهم العراقي وليس الصدري، مردفًا :" هذا بالإضافة لشهداء التيار الصدري الذين سقطوا في 2011 و2014

وحول مواقع فشل حكومة عادل عبد المهدي من وجهة نظر التيار الصدري، تحدث بأن "التيار الصدري أمهل الحكومة عام للتحرر من نفوذ وسلطة الأحزاب الفاسدة، وأيَضًا للتخلص من ضغوط إيران والسفارة الأمريكية، بالإضافة لاستعادة المليارات التي نهبت منذ 2003 وحتى 2018، فضلًا عن القيام بإصلاحات خدمية حقيقة، مؤكدًا فشل الحكومة في تنفيذ كل هذه المطالبات بل تجامل الاحزاب الفاسدة، وتمكنها مع الدول الإقليمية من القرار العراقي".

في السياق ذاته، قال مناف جلال الموسوي، مدير مركز "بغداد" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "السيد مقتدى الصدر يعتبر رجل الإصلاح الأول، و قائد التظاهرات المليونية التي شهدها العراق قبل انتخابات 2018، متحدثُا عن التأثير الهام والأساسي لموقف الصدر من التظاهرات الحالية.

وحول مضمون بيان الصدر أمس، اعتبر الموسوي أن دعوات كثيرة تطلق للمشاركة في تظاهرات مقرر لها 25 أكتوبر الجاري، وهناك تخوف من استخدام العنف ضد المتظاهرين؛ لصالح أجندات حزبية أو خارجية، موضحًا أن "بيان السيد مقتدى الصدر يمثل دعمًا واضحًا لخروج المتظاهرين، خاصة بعد ظهور عمليات ترهيب لهم".

وتابع الموسوي:" بيان الصدر تضمن خارطة كاملة لشكل التظاهرات المتوقعة يوم 25 أكتوبر،لإغلاق الطريق على كل من يحاول استغلال التظاهرات أو تشويه صورتها، مع دعم واضح لاستمرارها في الضغط على الحكومة".

إعداد وتقديم هند الضاوي