في ميزان الوضع السوري...هل سترجح الكفة السياسية على الكفة العسكرية؟

تعقيبا على إعلان واشنطن، عن قبولها بفكرة موسكو، وحلفائها حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا، ونشر قوات للشرطة العسكرية الروسية في مناطق سورية خاضعة لسيطرة الحكومة، إلى جانب القبول ببقاء الأسد في السلطة، حيث أن البنود السابقة تمثل الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تعمل، على بلورتها منذ أشهر، لأجل عرضها على الطرف الروسي خلال "قمة العشرين" المنعقدة بـألمانيا، الشهر الجاري، بحسب موقع "ديلي بيست" الأمريكي.

استضافت حلقة "بوضوح"، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، د.بسام أبو عبدالله، الذي علق قائلاً "هذا ليس تكرما من الولايات المتحدة، بل هو إثبات لفشل سياساتها السابقة، واستدراكا منها لمزيد من الفشل الذي سيلحق بها إن استمرت عليها".

وأضاف أبو عبدالله، خلال حواره في حلقة الجمعة، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "كما انها تثبت فشلها في إدارتها للجماعات المسلحة الداعمة لها، بالمال والسلاح، وكذلك فشلها في السيطرة على المعارضة التي صنعتها في الخارج، والتي أثبتت أنها غير قادرة على أن تكون واجهة سياسية حقيقية لسوريا".

وأشار إلى أن صمود الشعب السوري، والقيادة السورية أمام الإدارة العسكرية الفاشلة لهذه الدول، هي ماجعلتها تعوّل على العامل السياسي لتحقيق الحد الأدنى من مصالحها في سوريا".

وأردف، أما الحديث عن بقاء الرئيس الأسد، في منصبه، فهو شأن داخلي سوري، متعلق بالسيادة السورية، وهو قرار الشعب السوري وحده، و"ليس من حق أي دولة الإدلاء، بمجرد رأيها فيه".