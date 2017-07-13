بعد تحريرالموصل... هل لازال لدى "داعش" القدرة العسكرية للتواجد في تلعفر؟

© AFP 2017/ ALBARAKA NEWS "داعش" يعلن تلعفر العراقية ولاية مستقلة

على خلفية إعلان تنظيم "داعش" مدينة تلعفر "ولاية مستقلة" عن ما يسميها "دولةالخلافة" مساء، الأربعاء، بحسب مصدر محلي في محافظة نينوى، استضافت حلقة "بوضوح"، الخبير العسكري العراقي، "أحمد الشريفي"، الذي قال، إن تنظيم "داعش"، لازال يزخم بالإمكانات العسكرية التي تؤهله لأن ينشط من جديد، وذلك لأن الروافد الداعمة للتنظيم لازالت قائمة.

وأوضح الخبير خلال حواره، أن تلك الروافد تقوم بدءا من المجال السياسي، المتمثل في الدول الداعمة للإرهاب، وتنتهي عند "الخلل في المنظومة الأمنية، والعسكرية التي لازال الجميع متفقا على بقائها في إطار المحاصصة والتوافق السياسي، استدعاءً لمشاريع إقليمية ودولية على حساب المشروع الوطني، فضلا عن الروافد الميدانية كمعسكر "بعشيقة" الذي تسيطر عليه "تركيا"، المعروف اسهامهما لـ"داعش".

وضرب الخبير مثالا على الخلل في المنظومة الأمنية بقوات "حرس نينوى"، متسائلا عن مدى خطورة تواجدها وقاونيتها قائلا، "قوة قوامها 5000 مقاتل مدعومة من قبل الدولة، وتفرض واقع حال على المدنيين وقائدها مُدان من قبل القضاء العراقي ويدعى "أثيل النجيفي"، تسمى "حرس نينوى"، فما الضامن أن يكون ضمن هؤلاء الـ5000 عناصر من "داعش"، ويتم تغييرهم من قبل قادة التنظيم بتغير الظروف!".

إعداد وتقديم: دارين مصطفى