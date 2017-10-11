ترحيل السودانيين من أمريكا ورفع العقوبات عن السودان...مقايضة أم مناورة؟

على خلفية إعلان الولايات المتحدة انتهاء أسباب بقاء السودانيين بأراضيها نظراً لتحسن أوضاع المناطق التي فروا منها بسبب الكوارث والنزاعات، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي صرح فيها المستشار الإعلامي والقيادي بالحزب الحاكم في السودان، د. ربيع عبد العاطي، إن رفع العقوبات عن السودان قد مر بمراحل عديدة، وأبرزها تعاون السودان في ملف الإرهاب، وتبادل المعلومات في هذا الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، وهو ما كان أساسا لصدور قرار رفع العقوبات عن السودان.

أما السياسي السوداني، زكي عبد العزيز، فرأى أن قرار رفع العقوبات عن السودان يأتي في إطار المناورات السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة مع السودان، خاصة في ظل القرار التي أعلنت عنه واشنطن مؤخرا، بانتهاء أسباب بقاء السودانيين بأراضيها نظراً لتحسن أوضاع المناطق التي فروا منها بسبب الكوارث والنزاعات، وهو ما اعتبره السياسي السوداني، مقايضة من قبل الجانب الأمريكي على حد تعبيره.

إعداد وتقديم: دارين مصطفى