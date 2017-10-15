بغداد وأربيل..شروط للحوار أم فتيل لإشعال حرب؟

© AP Photo/ UNCREDITED جبار ياور يوضح أسباب زيارة قاسم سليماني إلى كردستان

كردستان وبغداد يضعان شروطا مسبقة للدخور في حوار من أجل إنهاء الأزمة بسبب الاستفتاء.. كان هذا هو محور حلقة"بوضوح" التي قال فيها أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، د. رائد العزاوي، إنها لاتعدو أكثر من كونها تصريحات صحفية، لكن الحقيقة في مجملها أن هناك توتر في منطقة كركوك، وأن هناك اشتباكات بين الطرفين منذ ليل الجمعة وفجر السبت، وأن هناك حشودا متبادلة بين الطرفين على حدود المناطق المتنازع عليها.

أما المحلل السياسي الكردي، صبحي المندلاوي فكان رأيه، أن الثوابت الوطنية التي دعا اليها العبادي، هي شروط تصعيدية، الغاية منها إشعال حرب في المنطقة، يمليها طرف على الطرف الآخر، وأن الالتزام بالدستور والجلوس على طاولة الحوار كان من الأساس هو طلب حكومة إقليم كردستان، مضيفا"بالتأكيد لانريد الحرب، ولكن إذا ما تم الاعتداء علينا فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا".