النقد الدولي يتوقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي فهل توقعاته صحيحة؟

© Sputnik. Natalia Seliverstova صندوق النقد الدولي يحدد ضوابط حصول مصر على دفعات قرض الـ12 مليار دولار

بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يبدو باعثا على التفاؤل، وذلك في ظل النمو الاقتصادي الأخير والذي كان بمثابة دفعة إيجابية على نطاق واسع، لاسيما في أوروبا وآسيا، بينما خفض الصندوق على نحو كبير توقعاته بشأن النمو في جنوب أفريقيا خلال العام الجاري والمقبل.

دارت محاور حلقة "بوضوح" التي قال فيها الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق، إن أهم مقياس مأخوذ به في نجاح المسار الاقتصادي والتنمية في دول العالم هو ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد، إلى جانب معدلات تضخم معقولة.

وأضاف خلال حواره أن التوقعات الإيجابية الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، غير موثوق بها على الإطلاق بدليل، أن التقارير الصادرة عن الصندوق قبل الكارثة الكبرى التي كانت قد ضربت رأس المال العالمي عام 2008، والتي لم تتوقع ذلك، والتي كانت تتحدث عن معدلات جيدة للنمو، ولم تشر مطلقا للكارثة المحدقة بالاقتصاد العالمي وبشكل خاص في القطاع المالي.

وأوضح الخبير أن تقارير صندوق النقد تعتمد على مؤشرات رأسمالية جزئية لا علاقة لها بمفهوم التنمية الصحيح بمعناه المعروف.

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى