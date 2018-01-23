النقد الدولي يتوقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي فهل توقعاته صحيحة؟

دارت محاور حلقة "بوضوح" التي قال فيها الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق، إن أهم مقياس مأخوذ به في نجاح المسار الاقتصادي والتنمية في دول العالم هو ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد، إلى جانب معدلات تضخم معقولة.
وأضاف خلال حواره أن التوقعات الإيجابية الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، غير موثوق بها على الإطلاق بدليل، أن التقارير الصادرة عن الصندوق قبل الكارثة الكبرى التي كانت قد ضربت رأس المال العالمي عام 2008، والتي لم تتوقع ذلك، والتي كانت تتحدث عن معدلات جيدة للنمو، ولم تشر مطلقا للكارثة المحدقة بالاقتصاد العالمي وبشكل خاص في القطاع المالي.
وأوضح الخبير أن تقارير صندوق النقد تعتمد على مؤشرات رأسمالية جزئية لا علاقة لها بمفهوم التنمية الصحيح بمعناه المعروف.
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إعداد وتقديم: دارين مصطفى
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