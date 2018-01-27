ما مستقبل التفاهمات السياسية بين بغداد وأربيل؟

حول تصريحات زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، الجمعة، بأن "وجود القوات الاتحادية والحشد الشعبي في كركوك، والمناطق المتنازع عليها، سيعيد دخول داعش إليها مرة أخرى"، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها الإعلامي العراقي، أحمد الحمداني، "إن جميع الأسباب التي دعت ظهور تنظيم "داعش" في العراق لم تزُل حتى الساعة".

وأضاف، "لدينا مالدينا من مؤشرات في الموصل والأنبار، حول ظهور تنظيمات إرهابية على غرار "داعش"، بعد استعادة تلك المناطق، والتعاطي مع الملفات الأمنية والسياسية، المتعلقة بها من قبل الحكومة العراقية، بنفس الطريقة خلال الـ5 سنوات السابقة لظهور "داعش" بالعراق".

وتفاءل الحمداني، بفترة تفاهمات مستقبلية بين الطرفين العراقي والكردي، وتطبيق "المادة 140، من الدستور العراقي، والتي تخص الفصل في النزاعات في المناطق المتنازع عليها، والتي لم تُفعّل حتى الآن".

من جانبه قال المحلل السياسي خالد الناصر، إن" تواجد الحشد والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها هو ما تسبب في خروج برزاني من السلطة، و كذا الانتكاسة السياسية الكبرى التي تعرض لها، لذا فمن المنطقي أن يكيل الاتهامات ويصدر مثل هذه التصريحات.

وأردف، أن ماحدث من تحالفات سياسية، وبعض الانتكاسات التي حدثت في تشكيل الكتل السياسية الانتخابية، أعطت تصورا "بعودة المكون العربي داخل البرلمان إلى خانة التخندقات الطائفية".

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