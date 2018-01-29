هل ساهمت حملة تطهير الفساد بإيجاد بيئة جديدة للاستثمار في السعودية؟

على خلفية إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال وخمسة آخرين بالنظر لما كانوا يواجهون من تهم بالفساد، في إطار الحملة الضخمة على الفساد ، التي احتجزت السلطات السعودية في إطارها ما يزيد عن 200 شخص، بهدف مصادرة نحو 100 مليار دولار في شكل أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع بحسب السلطات السعودية والتي أوشكت على الانتهاء، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق، د. محمد آل زلفى، "إن الوقت الحالي هو أزهى عصور الاستثمار في المملكة".

موضحا خلال حواره، "إن الفساد كان هو العائق الحقيقي أمام المستثمرين السعوديين والأجانب".

وأشار آل زلفى إلى أن المستثمرين الذين كانوا يديرون تجارتهم عبر الطرق السليمة، ستتيح حملة التطهير — التي قامت بها السلطات السعودية- من فرص زيادة الاستثمار لديهم، أما من كانوا يتخذون من الفساد قنوات شرعية لإدارة أعمالهم فلن تكون بيئة الاستثمار الحالية في المملكة مناسبة لهم".

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى