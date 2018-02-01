هل تتأثر "حماس" بإدراج واشنطن لهنية على قوائم الإرهاب؟

© AFP 2018/ Menahem KAHANA قيادي في "حماس": ترامب يواصل معاداة الفلسطينيين منذ دخوله البيت الأبيض

على خلفية القرار الأمريكي إدراج إسماعيل هنية على قوائم الإرهاب الأمريكية ، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، إن هذا القرار ذا "هدف مزدوج".

مضيفا، أن الأمر "قد يبدو تنويعا في السياسة الأمريكية، لكن في حقيقة الأمر هو بمثابة إنذار للسلطة الفلسطينية فيما يخص المصالحة، إلى جانب كونها تحريضا معلنا للجانب الإسرائيلي ضد الطرف الفلسطيني".

وأوضح ، أن "ليبرمان"، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن مرارا، أنه "سيأتي برأس إسماعيل هنية".

من جانبه قال المحاضر في جامعة جورج واشنطن، د. عاطف عبد الجواد، إن "القرار الأمريكي ضد هنية مثير للدهشة حيث أن هنية يمثل جناحا معتدلا إلى حد ما داخل حركة حماس، وداخل حركة المقاومة الفلسطينية بصورة عامة".

إعداد وتقديم: دارين مصطفى