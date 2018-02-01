هل تتأثر "حماس" بإدراج واشنطن لهنية على قوائم الإرهاب؟

مضيفا، أن الأمر "قد يبدو تنويعا في السياسة الأمريكية، لكن في حقيقة الأمر هو بمثابة إنذار للسلطة الفلسطينية فيما يخص المصالحة، إلى جانب كونها تحريضا معلنا للجانب الإسرائيلي ضد الطرف الفلسطيني".
وأوضح ، أن "ليبرمان"، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن مرارا، أنه "سيأتي برأس إسماعيل هنية".
من جانبه قال المحاضر في جامعة جورج واشنطن، د. عاطف عبد الجواد، إن "القرار الأمريكي ضد هنية مثير للدهشة حيث أن هنية يمثل جناحا معتدلا إلى حد ما داخل حركة حماس، وداخل حركة المقاومة الفلسطينية بصورة عامة".
إعداد وتقديم: دارين مصطفى
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