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17:49 04 فبراير/ شباط 2018
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    تنسيق سعودي عراقي للقضاء على جيوب "داعش" على الحدود؟

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    ضيف الحلقة: المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول

    في إطار إعلان قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي اللواء محمود الفلاحي انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق، وباتجاه الحدود مع السعودية، من مخلفات ومخابئ تنظيم داعش الإرهابي، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي أطلعنا على المزيد فيها المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، قائلا، إن قطاعات الجيش العراقي البطلة استطاعت من تحقيق النصر العسكري على "داعش" في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن لا يزال هناك بعض الجيوب والخلايا لعناصر التنظيم الإرهابي تمكنت قوات الجيش العراقي من مداهمتها وتطهيرها في المناطق التي نعتمد بشكل كبير فيها على الجهد الاستخباراتي الأمني لتتبع وملاحقة عناصر التنظيم في قطاع الصحراء الذي يضم مناطق الأنبار، وصلاح الدين ونينوى، باتجاه الحدود السورية، وكذلك غرب محافظة الأنبار في المنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود السعودية.

    نازحين عراقيين
    © AP Photo/ Hadi Mizban
    خاص لـ"سبوتنيك"...رسالة إلى الحكومة العراقية لإنصاف من دمرهم "داعش"

    وعن التنسيق مع السعودية خلال هذه العمليات أجاب رسول، بأن التنسيق بين الشقيقتين جاري، خاصة وأن المنطقة تحوي وديان عميقة من الممكن أن تستخدم كمأوى لعناصر التنظيم الإرهابي.

    وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تقدم قطاعات الجيش وفقا للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تم بوساطتها القضاء على عدد من الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم والأنفاق المتواجدين فيها، والعثور والاستيلاء على المعدات والأسلحة والعجلات التي يستخدمونها عقب القضاء على عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي.

    وأردف رسول، "قطاعاتنا البطلة المتمثلة في قيادة عمليات الأنبار بمشاركة قوات الحشد الشعبي، وقوات الشرطة وحرس الحدود، المسندة بالغطاء الجوي المروحي التابع لقوات التحالف وطيران الجيش العراقي، أطلقت بدء عمليات عسكرية في القطاع الصحراوي باتجاة منطقة النخيب، المتاخمة للحدود السعودية مع العراق".

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    إعداد وتقديم: دارين مصطفى

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