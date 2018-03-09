تسجيل
20:39 09 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بوضوح

    لماذا تكرر فرنسا الحديث عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا دون إثباته

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف / من دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن فرنسا / د/ عباس الحاج الكاتب والمحلل

    من جديد تهدد فرنسا الحكومة السورية بالرد إذا ثبت استخدامها أسلحة كيمائية في سوريا، وهذه المرة على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي قال إن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أدت إلى سقوط قتلى.

    لماذا تهدد فرنسا وبريطانيا وأميريكا بضرب دمشق؟
    © Sputnik.
    لماذا تهدد فرنسا وبريطانيا وأمريكا بضرب دمشق؟

    وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث عن نفس الأمر أكثر من مرة وهدد بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي.

    وفي حوار مع العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي في برنامج "بوضوح"، قال "إن هناك تصعيدا فرنسيا دبلوماسيا يحمل تهديدا لسوريا إذا ثبت استخدامها للأسلحة الكيماوية حيث أن فرنسا تبحث عن دور لها في الأزمة السورية. وأضاف مقصود " أن أمريكا تريد أن تقف في الخلف وتكون فرنسا وبريطانيا في الواجهة تقودان ضغطا على الحكومة السورية والهدف الاساسي لفرنسا ان يكون لها موطئ قدم ودور في الازمة السورية على اكثر من مسار لاثبات وجودها على الساحة السياسية."

    وفي سؤال حول إمكانية إجراء تحقيق مستقل للتأكد من صحة استخدام الحكومة السورية للكيماوي من عدمه ولماذا لم يجر هذا التحقيق، قال علي مقصود "إن هذا هو الأسلوب الذي يمكن الدول الكبرى للذهاب إلى سيناريوهات الاعتداء والتدخل في الدول العربية دون إظهار الحقائق فعندما يكون هناك لجنة دولية مختصة وحيادية لتظهر الحقائق فسوف تكشف مدى الكذب والنفاق الذي تمارسه هذه الدول".

    من جانبه، قال عباس الحاج، الكاتب والمحلل السياسي، "إن تكرار الموقف الفرنسي هو محصلة لما آلت إليه الأمور في سوريا لأن أي مراقب للموقف الفرنسي يعي تماما أن ما يحدث في الغوطة الشرقية لا يمكن السكوت عنه بغض النظر عن الجهة التي تتعرض للقصف سواء مدنيين أم تنظيمات إرهابية فالموقف الفرنسي كان واضحا تحت سقف الأمم المتحدة، و المواقف التي اتخذتها سواء على لسان وزير الخارجية الفرنسي أو بيان الإليزيه في حال ثبت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية هى مواقف واضحة وسيكون هناك ردا قاسيا بأوجه متعددة عسكريا أو دبلوماسيا من جميع الأطراف الغربية سواء أمريكا أو فرنسا أو أطراف أخرى".

    وزير الخارجية الفرنسي
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    وزير خارجية فرنسا: سنرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية أدت لسقوط قتلى في سوريا

    وأضاف الحاج  أن المعضلة تكمن في السؤال حول الجهة التي ستقوم بالتحقيق مع الحكومة السورية في استخدامها للسلاح الكيماوية غير الأمم المتحدة.

    وأخيرا أكد الحاج أن الموقف الفرنسي واضح ومستقل و ينبع من السياسة الفرنسية الجديدة، والتناغم في المواقف بين فرنسا وأمريكا ما هو إلا ترتيب لمستقبل سوريا. ففرنسا تتحرك في أكثر من اتجاه فهي أيضا تتحرك مع موسكو وإيران لبلورة صيغة معينة تكون حلا للأزمة السورية.

    اعداد و تقديم/ نوران عطاالله

    انظر أيضا:

    اقتراح إعلان استقلال فرنسا عن الناتو
    فرنسا تصدر قانونا يفرق بين ممارسة الجنس والاغتصاب
    لودريان: فرنسا تأسف للتدخل التركي في عفرين ونصحنا أنقرة بإنهاء الأمر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, فرنسا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك