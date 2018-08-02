غريفيث يطرح مبادرة جديدة... ما مصيرها؟

كشفت مصادر دبلوماسية عن الخطوط العريضة التي ستتضمنها الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه، اليوم الخميس.

© REUTERS / Khaled Abdullah غريفيث يكشف الدولة العربية التي بإمكانها إيقاف حرب اليمن

وقالت المصادر إن غريفيث سيطالب في إحاطته للمجلس بتجميد العمليات العسكرية في اليمن لمدة شهر ودعوة الفرقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات جديدة في جنيف مطلع شهر سبتمبر القادم..

ومن بين الإجراءات التي يعتزم غريفيث إتمامها بعد تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي، العمل على إنجاز أكبر عملية لتبادل الأسرى واتخاذ إجراءات تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق اليمن..

الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد الديلمي، يري أن هذه المبادرة لا تخرج عن غيرها من مبادرات سابقة لمارتن غريفيث بسبب تعنت التحالف العربي بقيادة السعودية، والدليل علي ذلك عدم استجابة التحالف للمبادرة الأخيرة لأنصار الله بوقف العمليات العسكرية في البحر، لأن التحالف لا يري إلا الحل العسكري في اليمن.

أما الدكتور معن دماج الأكاديمي والباحث السياسي اليمني من تونس فيري أن بنود هذه المبادرة غير واقعية ولا تعبر عن أطراف الأزمة، خاصة الحوثيين الذين نقضوا عهودا سابقة وانقضوا علي الشرعية في اليمن، كما أن ميزان القوة العسكرية علي الأرض الذي هو لصالح التحالف لن يشجع علي تنفيذ هذه المبادرة.

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إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار