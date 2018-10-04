انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصداقة مع إيران المبرمة عام 1955

ضيفا الحلقة: ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية؛ وحكم المهزأ خبير في شؤون الشرق الأوسط

مسلسل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات دولية ليس بجديد، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران

© AFP 2018 / Atta Kenare خامنئي: إيران ستصفع أمريكا وستهزمها بهزيمة العقوبات

قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية ماك شرقاوي ل إذاعة سبوتنيك إن إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة في زمن واوضاع سياسية تختلف تماما مع الظروف الحالية من دولة في زمن شاه إيران ولدولة ثورة الإسلامية

وأضاف أن الولايات المتحدة تناست هذه المعاهدة و فوجئت عندما لجأت ايران لمحكمة العدل الدولية.

واستنكر بشده كيف يمكن أن يكون هناك معاهدة صداقة فاعلة في ظل السيجال السياسي والمشاحنات الدولية والضغوط الأمريكية على إيران.

واستطرد قائلا إن ما تقوم به محكمة العدل الدولية هي محاولة لرفع الحظر عن السلع الإنسانية فقط ولن يأتي حكم المحكمة في صالح إيران بشكل كامل

وأكد أن ترامب سيزيد من الإجراءات ضد إيران لتركيعها حتى تطلب توقيع اتفاق نووي جديد

إعداد وتقديم: لبنى الخولي