ما تداعيات فشل الخطة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي

أبدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، معارضتها لمقترح الحل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخطي مشكلة الحدود الإيرلندية بعد بريكست، مؤكدة أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد جاهز بنسبة 95 فى المئة.

وتتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار/مارس 2019، علما أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

فما مصير بريكست، وهل يُعاد النظر به، أم يكون الخروج بلا اتفاق على الإطلاق؟.

وحول هذا الموضوع قال الدكتور محمود رفعت أستاذ القانون الدولى: "إن قول تريزا ماى بأن جهوزية اتفاق الخروج من البريكست يصل 95 فى المئة، هي نسبة مبالغ فيها، فهناك عدة نقاط اختلافية مثل ملفات الضرائب والجمارك والتنسيق الأمني والتعاون القضائي، هذا بالاضافة إلى مسألة أيرلندا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يقوم بعملية إخراج لعضو لطالما تمرد عليه وفرض الإملاءات والشروط، لذلك فالاتحاد لا يرى أنه يجب أن يقدم تنازلات لبريطانيا فى عملية الخروج.

كما شكك فيما تم تداوله من إقالة رئيسة الوزراء تريزا ماي، متوقعا أن يكون هناك شد وجذب فى جلسة البرلمان يوم الأربعاء القادم مع عدم الوصول إلى قرار حقيقى بهذا الصدد، حيث لا بديل الآن فى حزب المحافظين عن السيدة ماي فالبديل سيذهب لحزب العمال.

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