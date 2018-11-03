هل تستطيع واشنطن تحجيم صادرات النفط الإيراني

قال تقرير لوكالة بلومبرغ إن واشنطن ستسمح لثماني دول بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن تعيد فرض عقوبات على طهران، الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يذكر المصدران أسماء الدول الثماني، لكن الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية واليونان وإيطاليا من بين أكبر مشتري النفط الإيراني.

وسعى أكبر مستوردي النفط الإيراني إلى الحصول على إعفاء من العقوبات لتمكينهم من مواصلة شراء بعض حاجاتهم من الخام وجادلوا بأن حظرا شاملا سيثير المزيد من الزيادات في أسعار النفط.

© Sputnik . نيودلهي تتطلع للاتفاق مع واشنطن على استمرار استيراد النفط الإيراني بعد 5 نوفمبر

في هذا الصدد، وبالحديث عن أسباب تراجع واشنطن وتقديم بعض الاستثناءات لثماني دول بخصوص النفط الإيراني ، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني إن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس ترامب على إيران لا وجود لها، لأن هناك دول تستورد النفط الإيراني منها الهند وكوريا الجنوبية وتعتمد عليه بشكل كبير، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية على إيران ليس لها تأثير وكأنها ليست موجودة بالأساس.

وأضاف القزويني عند سؤاله عن الثقة وعناصر القوة التي تمتلكها إيران لتتجاهل بها العقوبات الأمريكية رد قائلا إن هناك عدة خيارات وعناصر لقوة إيران فكما تفرض أمريكا على حلفائها التي تتعامل مع إيران شروطا وقيودا معينة فبإمكان إيران أيضا أن تطلب من حلفائها بعدم الإلتزام بالسياسات الأمريكية كما أن هناك هناك دولا ليس لديها القدرة على دفع نقود مقابل النفط الإيراني ولا تستطيع الاستغناء عن النفط ولديها مصالح وتعاملات اقتصادية مع إيران، كما يمكن لإيران أن تتعامل بالعملة المحلية بينها وبين الدول المتعاملة معها.

في المقابل، قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب إن واشنطن أقدمت على هذه الخطوة لفترة معينة فقط لتحديد حجم تصدير النفط من إيران لمساعدة الشعب الإيراني فقط وليس لمساعدة النظام في إيران.

وأضاف أن إيران تتحدث بثقة عن صعوبة فرض واشنطن عقوبات عليها ولكن تتحدث من بُعد، وفي حال قامت إيران بغلق مضيق هرمز في اليوم التالي سيسقط النظام الإيراني خاصة وأن هناك إجماع من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو و الدول العربية اتخاذ موقف تجاه إيران في حال تم غلق مضيق هرمز.

وبخصوص الإتفاق النووي مع إيران أكد حرب أن ترامب مُصر على موقفه بخصوص الإتفاق النووي الإيراني وأن هناك 12 بندا على إيران تنفيذها لإعادة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة.