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17:44 20 أبريل/ نيسان 2019
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    التأييد الأمريكي لحفتر... كيف ينعكس على العمليات العسكرية في طرابلس

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    اعتبر المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أن مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المشير خليفة حفتر تؤكد قناعة واشنطن بدور قواته في محاربة الإرهاب بليبيا.

    المشير خليفة حفتر
    © REUTERS / Esam Al-Fetori
    البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر
    وقال المسماري إن "كلام ترامب يدل على قناعة الولايات المتحدة بالدور المحوري للجيش الليبي في الحرب ضد الإرهاب" كما عبر عن الارتياح من الموقف الدولي الذي منع إصدار قرار من مجلس الأمن ضد عملية طرابلس.

    في هذا الصدد، قال إبراهيم بلقاسم، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن ما يحدث على أرض الواقع والأوضاع الميدانية هى التي تحدد المواقف فهناك تقدم كبير جدا تجاه العاصمة طرابلس.

    وأضاف أن العالم الآن في صمت تام يتابع ويراقب الأوضاع العسكرية والميدانية على الأرض وينتظر نهاية هذه العمليات حتى يحدد موقفه من يدعم ومن يدين.

    من جانبه، قال ماك شرقاوي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي إنه في بداية العمليات العسكرية لخليفة حفتر تجاه طرابلس كان هناك موقف متشدد من قبل الإدارة الأمريكية وطالبت بالتوقف الفوري لهذه العمليات وكان هناك تحرك لبعض القطع البحرية الأمريكية في منطقة البحر المتوسط قرب السواحل الليبية ولكن  من الملاحظ أن هذه التصريحات هدأت حدتها بعض الشيء من جانب الإدارة الأمريكية، ويرجع ذلك إلى ما تفعله قوات حفتر ويتفق مع وجهة النظر الأمريكية بشأن محاربة الإرهاب و القضاء على المليشيات المسلحة.

    وقال إن حكومة السراج معترف بها دوليا ولكن هناك جماعات إرهابية في مصراتة وطرابلس، فهل من الطبيعي دعم الإرهاب أم محاربته، فالشرق الليبي أصبح أكثر استقرارا ومن المأمول التوصل إلى حل وتوافق على الأرض، ولكن عندما تتحالف حكومة السراج مع المليشيات المسلحة التي تدعمها القاعدة و ما تبقى من فلول "داعش" فلابد من الوقوف أمامها حتى لو كان معترف بها دوليا.

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    إعداد وتقديم: نوران عطاالله

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم, دونالد ترامب, خليفة حفتر, ليبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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