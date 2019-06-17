ما هي خيارات أوروبا بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال كمالوندي "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كغ خلال عشرة أيام".

هذا وقال الكرملين إن "إيران ملتزمة تماما حتى الآن بالقيود المتفق عليها دوليا لتخصيب اليورانيوم، وإن موسكو ليست على علم بأي بيان يشير إلى أن إيران تعتزم الكف عن هذا"

وتعليقا علي خطوة إيران، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، هادي أفقهي، إن "الخطوات التي تتخذها وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، تأتي في سياق حق ممارسة المعاملة بالمثل طبقا لبنود الإتفاق النووي، لذلك قررت أن تزيد من إنتاج اليورانيوم، مضيفا أن الدول الأوروبية إذا لم تستجب خلال الستين يوما الثانية للمطالب الإيرانية فستصعد الأخيرة نسبة التخصيب وكذلك نسبة الإنتاج، وتدخل أجهزة من الجيل الرابع من الطاردات المركزية.

وأوضح أفقهي أن الممارسات التي تقوم بها إيران ليست خروجا علي الاتفاق أو إلغاءا له حتي الآن، وربما يحدث تصعيد يؤدي لخروج طهران من الاتفاق النووي، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته أمريكا والدول الأوروبية.

من جانبها قالت الكاتبة والمحللة السياسية، فابيولا بدوي، إن "أوروبا لاتمتلك الكثير من الأوراق كي تحافظ علي الاتفاق النووي في ظل الضغط الامريكي المتصاعد والضغط الذي يلاحق الشركات التي تتعامل مع إيران والتلويح الأمريكي بأن إيران تقوم بعمليات تهدد أمن المنطقة، مشيرة إلي أن هناك قلقا لدي الدول الأوروبية مما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران.

وأعربت بدوي عن اعتقادها بأن التلويح أو التهديد الإيراني هو من أجل دفع أوروبا لاتخاذ خطوات إيجابية، وأن تكون أوروبا هي حلقة التهدئة بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن إيران ترفض الحوار المشروط مسبقا وتعي جيدا أن أمريكا ليست ترامب فقط كما أنها تحاول كسب المزيد من الحلفاء من الغرب.

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت