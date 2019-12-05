تسجيل
18:07 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    من يريد إشعال المنطقة أولا واشنطن أم طهران؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/201912051043621658--%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%9F-/

    في موجة تصعيد جديدة ضد طهران خرجت وسائل إعلام أمريكية بتصريح مثير قالت فيه إن إيران نقلت عددا من صواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية في خضم الأزمة التي يعانيها العراق حاليا.

    وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المخابرات الأمريكية والعسكرية سجلت حركة نقل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، وهذه الصواريخ موجودة في المناطق التي يسيطر عليها مسلحون عراقيون موالون لإيران بالقرب من الحدود الإيرانية، وهؤلاء المسلحون يساعدون في الحفاظ على سرية مستودعات الصواريخ هذه.

    تقول واشنطن إن هذه الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر.

    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
    © AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
    السفير الإيراني في موسكو: مهتمون بالحوار مع جيراننا الأعزاء في دول الخليج

    في الأثناء التي أعلن البنتاغون عن "توقع أعمال عدائية من قبل إيران" وقامت بارجة أمريكية بمصادرة رؤوس صواريخ قالت إنها إيرانية، وإنها كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من أنباء متضاربة بشأن عزم واشنطن إرسال المزيد من الجنود للمنطقة.

    هذه التصريحات تزامنت أيضا مع إعلان اليابان عزمها إرسال قوات بحرية في مهمة عسكرية نادرة لليابان لحراسة سفنها في الشرق الأوسط. تتضمن الخطة اليابانية إرسال نحو 270 بحارا إلى الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات، فضلا عن نشر سفينة حماية واحدة، وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية، للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا.

    فهل نقلت إيران بالفعل صواريخها إلى العراق؟  ومن يسعى إلى إشعال المنطقة أولا واشنطن أم طهران؟

    قال اللواء الركن ماجد القيسي الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي:

    إن "ادعاءات واشنطن بنقل صواريخ إيرانية إلى العراق ليس بجديد وسبق ان روجت واشنطن لمثل هذه الأمور في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لدى طهران لنقل صواريخ إلى العراق فلديها بالفعل صواريخ طويلة المدى، وبالتالي فإن إثارة هذا الموضوع هو جزء من سيناريو التصعيد والاتهامات المتبادلة بين البلدين".

    وأكد القيسي إن "حديث واشنطن عن نقل صواريخ إلى العراق يحمل اتهاما مبطنا للقيادة العراقية والادارة الأمريكية ترى أن العراق أصبح جزءا من إيران ويتعين إخراج إيران من العراق" مشيرا إلى أنه "دائما ما تنسج هذه الموضوعات من خلال دعم بعض الفصائل، وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن جزء كبير من مشاكل العراق ناجم عن تدخل إيران. نعم، هناك نفوذ إيراني في العراقي ولكن أمر خطير إذا وضعنا كل شيء يحدث اليوم هو في سياق الصراع الأمريكي الإيراني في ظل أزمات المنطقة ". 

    قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد  هادي أفقهي إن "اليابان ليست مستقلة في قراراتها العسكرية، وهي متأثرة بالضغوط الأمريكية والهيمنة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه الضغوط تؤثر على القرار العسكري الياباني خصوصا بعد أن أعلنت واشنطن عن تأسيس التحالف الدولي بحجة حماية أمن السفن في حين ان الأسطول الخامس موجود في المنطقة بالفعل ولسنا بحاجة إلى المزيد من الغواصات كما أن اليابان في المقابل أعلت أنها تدعم الاتفاق النووي و لا توجد مشكلة بيننا في مجالات العلاقات الثنائية".

    وتوقع أفقهي أن يكون الحضور العسكري لليابان "رمزيا وليس وازنا ولن يغير التوزان العسكري وفي كل الأحوال فإن طهران لا تؤيد هذه الحضور إذا اثر سلبا على أمن مياه الخليج خاصة ان الرئيس روحاني أطلق مبادرة هرمز للسلام والتفاهم بين الدول المشاطئة لهذا الممر المائي الحيوي، ووجود من هم من خارج الدول المشاطئة ليس مفيدا بل بالعكس قد تؤدي كثافة الحضور العسكري في المنطقة إلى اشعال شرارة صراع ستشظى ليصيب كل من يقوم بمغامرة في هذه المنطقة ويضر بالجميع".

    قال الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي إن "واشنطن لا تريد إشعال المنطقة، وقد سنحت لترامب الفرصة في وقت سابق، لكن إيران هي صاحبة المصلحة في إشعال الموقف الآن نظرا للتحديات التي تواجه القيادة الإيرانية في الداخل، كما أن هناك تدخلات إسرائيلية وتلويح باستخدام القوة المفرطة ما قد يحمل المنطقة إلى منعطف آخر وإذا استخدمت إسرائيل ما لديها من قوة نووية سنكون أمام حرب عالمية ثالثة ".

    وأكد شرقاوي "واشنطن تريد أن تجعل من إيران فزاعة في المنطقة وقد بات جليا الآن أن واشنطن تريد ان يتحقق ما طالب به ترامب المنطقة العربية قبل عامين من إقامة ناتو عربي تنضم إليه إسرائيل، و لا يقتصر تعاونها على المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني" مشير إلى أن "مصر والسعودية لديها تحفظات على "الناتو العربي" وترفض تحويل الأزمة إلى فتن طائفية بين السنة والشيعة والمسألة تتعلق في المقام الأول بصراع المصالح".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, إيران, الشرق الأوسط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشجار البتولا في المياه الزرقاء بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية رقم 5 في نوفوسيبيرسك
    أفضل صور المناظر الطبيعية من "سبوتنيك" لعام 2019
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ نوماهوك
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ "توماهوك"
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك