من يريد إشعال المنطقة أولا واشنطن أم طهران؟

في موجة تصعيد جديدة ضد طهران خرجت وسائل إعلام أمريكية بتصريح مثير قالت فيه إن إيران نقلت عددا من صواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية في خضم الأزمة التي يعانيها العراق حاليا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المخابرات الأمريكية والعسكرية سجلت حركة نقل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، وهذه الصواريخ موجودة في المناطق التي يسيطر عليها مسلحون عراقيون موالون لإيران بالقرب من الحدود الإيرانية، وهؤلاء المسلحون يساعدون في الحفاظ على سرية مستودعات الصواريخ هذه.

تقول واشنطن إن هذه الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر.

في الأثناء التي أعلن البنتاغون عن "توقع أعمال عدائية من قبل إيران" وقامت بارجة أمريكية بمصادرة رؤوس صواريخ قالت إنها إيرانية، وإنها كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من أنباء متضاربة بشأن عزم واشنطن إرسال المزيد من الجنود للمنطقة.

هذه التصريحات تزامنت أيضا مع إعلان اليابان عزمها إرسال قوات بحرية في مهمة عسكرية نادرة لليابان لحراسة سفنها في الشرق الأوسط. تتضمن الخطة اليابانية إرسال نحو 270 بحارا إلى الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات، فضلا عن نشر سفينة حماية واحدة، وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية، للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا.

فهل نقلت إيران بالفعل صواريخها إلى العراق؟ ومن يسعى إلى إشعال المنطقة أولا واشنطن أم طهران؟

قال اللواء الركن ماجد القيسي الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي:

إن "ادعاءات واشنطن بنقل صواريخ إيرانية إلى العراق ليس بجديد وسبق ان روجت واشنطن لمثل هذه الأمور في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لدى طهران لنقل صواريخ إلى العراق فلديها بالفعل صواريخ طويلة المدى، وبالتالي فإن إثارة هذا الموضوع هو جزء من سيناريو التصعيد والاتهامات المتبادلة بين البلدين".

وأكد القيسي إن "حديث واشنطن عن نقل صواريخ إلى العراق يحمل اتهاما مبطنا للقيادة العراقية والادارة الأمريكية ترى أن العراق أصبح جزءا من إيران ويتعين إخراج إيران من العراق" مشيرا إلى أنه "دائما ما تنسج هذه الموضوعات من خلال دعم بعض الفصائل، وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن جزء كبير من مشاكل العراق ناجم عن تدخل إيران. نعم، هناك نفوذ إيراني في العراقي ولكن أمر خطير إذا وضعنا كل شيء يحدث اليوم هو في سياق الصراع الأمريكي الإيراني في ظل أزمات المنطقة ".

قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي إن "اليابان ليست مستقلة في قراراتها العسكرية، وهي متأثرة بالضغوط الأمريكية والهيمنة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه الضغوط تؤثر على القرار العسكري الياباني خصوصا بعد أن أعلنت واشنطن عن تأسيس التحالف الدولي بحجة حماية أمن السفن في حين ان الأسطول الخامس موجود في المنطقة بالفعل ولسنا بحاجة إلى المزيد من الغواصات كما أن اليابان في المقابل أعلت أنها تدعم الاتفاق النووي و لا توجد مشكلة بيننا في مجالات العلاقات الثنائية".

وتوقع أفقهي أن يكون الحضور العسكري لليابان "رمزيا وليس وازنا ولن يغير التوزان العسكري وفي كل الأحوال فإن طهران لا تؤيد هذه الحضور إذا اثر سلبا على أمن مياه الخليج خاصة ان الرئيس روحاني أطلق مبادرة هرمز للسلام والتفاهم بين الدول المشاطئة لهذا الممر المائي الحيوي، ووجود من هم من خارج الدول المشاطئة ليس مفيدا بل بالعكس قد تؤدي كثافة الحضور العسكري في المنطقة إلى اشعال شرارة صراع ستشظى ليصيب كل من يقوم بمغامرة في هذه المنطقة ويضر بالجميع".

قال الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي إن "واشنطن لا تريد إشعال المنطقة، وقد سنحت لترامب الفرصة في وقت سابق، لكن إيران هي صاحبة المصلحة في إشعال الموقف الآن نظرا للتحديات التي تواجه القيادة الإيرانية في الداخل، كما أن هناك تدخلات إسرائيلية وتلويح باستخدام القوة المفرطة ما قد يحمل المنطقة إلى منعطف آخر وإذا استخدمت إسرائيل ما لديها من قوة نووية سنكون أمام حرب عالمية ثالثة ".

وأكد شرقاوي "واشنطن تريد أن تجعل من إيران فزاعة في المنطقة وقد بات جليا الآن أن واشنطن تريد ان يتحقق ما طالب به ترامب المنطقة العربية قبل عامين من إقامة ناتو عربي تنضم إليه إسرائيل، و لا يقتصر تعاونها على المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني" مشير إلى أن "مصر والسعودية لديها تحفظات على "الناتو العربي" وترفض تحويل الأزمة إلى فتن طائفية بين السنة والشيعة والمسألة تتعلق في المقام الأول بصراع المصالح".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي