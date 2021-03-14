ما الذي يمكن أن تقدمه أنقرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي؟

قال مسؤول تركي، إن أزمة سد النهضة قضية تقنية، ولدى بلاده الكثير من الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها.

وأوضح المبعوث الشخصي للرئيس التركي إلى العراق، فيصل إيروغلو، أن بإمكان بلاده "القيام بوساطة في أزمة ملف سد النهضة شريطة عدم تدخل الدول الغربية، لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة" بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك، في خطوة وُصِفَت بأنها "انقلاب سياسي مفاجئ".

في هذا الصدد، وفي حديثه لبرنامج "بوضوح" على أثير راديو "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوغلو، إن: "السياسة التركية تعتمد على تحسين العلاقات وتقاسم الثروات ورفع معدل التبادل التجاري بين الدول المجاورة وهذا شئ أساسي بالسياسة التركية الخارجية، وبالتالي فتركيا ترى أن استقرار المنطقة في أفريقيا والشرق الأوسط يعد مكسباً لها دائماً ويعود بالنفع التجاري والإقتصادي عليها في المقام الأول".

وأشار إلى أن ذلك قد يكون دافع لتحسين العلاقات التركية المصرية بشكلٍ خاص لأنها تولي لهذه العلاقة أهمية خاصة في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال أستاذ الموارد المائية والسدود بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إن: "مصر ترحب بأي وساطة تتيح تقريب وجهات النظر وتحلحل من المفاوضات المتعثرة والتي استمرت لمدة 11 سنة منذ عام 2011".

وأوضح أنه كانت المبادرة التركية جدية وتقبلها إثيوبيا، إذن فهي مرحب بها خصوصاً أنه كانت هناك تصريحات طيبة من قبل تركيا خلال الأسبوع الماضي عن مصر وأنهم يأملون في عودة العلاقات مع مصر مرةً أخرى.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله