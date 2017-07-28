هل يحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا في حالات الإجهاض؟ ولماذا

دراسة أمريكية نشرتها جريدة "الصباح" المغربية قالت، إن المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا في عمليات الإجهاض، فيما احتل المرتبة الثامنة عالميا. وجاءت تونس ثانية في الترتيب العربي وتاسعة عالميا، إذ أجازت البلاد الإجهاض منذ عام 1973.

ووضعت الدراسة الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بمليون سيدة أمريكية يُجهضن كل سنة، فيما جاءت الصين ثانية بسبب سياسة الطفل الواحد، التي تُجبر النساء في الصين على الإجهاض سنويا، وتسجل البلاد أكثر من مليون حالة إجهاض، وفقا لموقع "فاكت سلايدس" الأمريكي

وجاءت السويد ثالثة في الدراسة، إذ تسمح السويد للحوامل بالإجهاض في حال عدم الرضى بجنس الجنين، فيما حلت الهند خامسة، إذ تسجل ما بين 100 ألف إلى 500 ألف حالة إجهاض سنويا فقط لأن الجنين أنثى.

وفي الأردن بلغ عدد حالات النساء اللاتي عوقبن بجريمة الإجهاض وفقا لبيانات وزارة العدل الأردنية 2016 49 امرأة.

وفي فرنسا منذ تطبيق قانون السماح بالإجهاض عام 1975، انخفضت حالات الإجهاض من 46 حالة إلى 27 حالة لكل ألف امرأة ما بين 15 — 44 عاما في الفترة من 1990 — 2014 بسبب توفير وسائل منع الحمل الحديثة.

فلماذا احتل المغرب هذه المرتبة وما مخاطر ذلك وكيف يمكن الحد منه هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من برنامج "أضواء وأصداء"

حول هذا الموضوع قال المحامي والحقوقي المغربي عبد المولى العسلاوي لبرنامج "أضواء وأصداء" عبر أثير راديو "سبوتنيك" إن المشرّع المغربي اعتبر الإقدام على الإجهاض هو إزهاق لروح بشرية ولا يتم اللجوء اليه إلا في حالة الضرورة كالاغتصاب أو زنا المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات..مشيرا إلى أن القانون المغربي يأخذ مواده من القانون الفرنسي لذلك استدعى تعديل النصوص الخاصة بالقانون.. فلو أن الام مريضة ويخشى علي حياة الأم لذلك يباح لها الإجهاض وهو انسجام مع الشريعة الإسلامية والفقه المالكي ولكن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت مؤخرا في المجتمع المغربي وهي ظاهرة الإجهاض السري بالاتفاق مع أطباء وعيادات خاصة تقوم بهذا…

فلماذا ترتفع نسبة الإجهاض في المغرب؟ وكيف سيتعامل معها القانون؟ وهل سيحذو حذو القانون الفرنسي في هذه المسألة أم لا؟

تابعوا حلقة "أضواء وأصداء" اليوم للإجابة عن هذه الأسئلة..

إعداد وتقديم: حساني البشير