المبادرة الروسية لمحاربة الفكر الإرهابي

© REUTERS/ CARLOS BARRIA استراتيجيات ترامب في سوريا انهارت أمام روسيا

الفكر لا يحارب إلا بالفكر وليس بالسلاح فالأشخاص يموتون والفكرة لا تموت، هذا الأمر لفت انتباه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى التصريح بأن موسكو تعمل على تحريك مبادرات تصب في مكافحة الفكر الإرهابي، وذلك في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف لافروف انه من المقرر طرح مشروع وثيقة وضعتها روسيا بالتعاون مع إندونيسيا تتعلق بمكافحة الفكر الإرهابي على طاولة النقاش، خلال قمة شرق آسيا، التي ستعقد هنا في مانيلا في الخريف المقبل". مشيرا الى ان هناك توافق عام حول الأهمية القصوى لهذا الموضوع.

وحول هذا الموضوع كان معنا المحل السياسي الروسي من موسكو أندريه أونتيكوف الذي قال في حديثه لـ"سبوتنيك":

إن روسيا دائما تتمسك بفكرة مكافحة الإرهاب وتبذل كل جهودها لمنع تسلل الإرهابيين إلى المناطق المختلفة بما فيها أسيا والشرق الأوسط، وليس سرا أن روسيا أدخلت في سوريا قواتها الجوية لمكافحة الإرهاب المتمثل في داعش وجبهة النصرة على سبيل المثال.

وأردف أونتيكوف قائلا إن روسيا لا تتكلم فقط عن مكافحة الإرهاب ولكن تسعى لمنع الأفكار الإرهابية من الانتشار في العالم، وقبل كل شيء نحن في حاجة للتعاون الاستخباراتي بين روسيا والدول الاخرى لمنع العمليات العسكرية للإرهابيين في الأراضي المختلفة على سبيل المثال سوريا وروسيا جاهزة لذلك تماما.فماذا عن خطة هذه المبادرة ؟؟ وما الاليات التي ستعتمد عليها ؟؟ وهل هناك تعاون مع دول اخرى في انتاج ودعم هذه المبادرة ؟؟وما الاثر المتوقع لهذه المبادرة على المدى المتوسط والبعيد ؟؟

نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة اليوم من برنامج "أضواء وأصداء" فتابعونا….