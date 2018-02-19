هل تحسم تونس مصير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل؟

قدم العشرات من النواب، مشروع قانون للبرلمان يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، ويأتي ذلك رداعلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل والحراك ببعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..

يأتي ذلك فيما تستمر التظاهرات المطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط العاصمة التونسية، بدعوة من «التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع» وهي منظمة غير حكومية.

في هذا الصدد، قالت الإعلامية التونسية آسيا العتروس أنه كانت هناك احتجاجات من جانب نواب بالبرلمان واحتجاجات شعبية لتمرير القانون منذ فترة و عودته مرة أخرى مرتبط بالأحداث الدولية و العربية و خاصة بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، فسواء تم تسليط الضوء على تمرير القانون في البرلمان من عدمه فالقضية الفلسطينية هي قضية جميع التونسيين.

وقالت، إن الضغوطات الشعبية و السياسية، يمكن أن تؤثر إذا حدث توافق بين الائتلاف الحاكم و الأحزاب الحاكمة أو ربما يؤجل إلى مرحلة لاحقة ليحظى بمزيد من النقاشات و الطرح.

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إعداد وتقديم: نوران عطالله