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    كيف يمكن الحد من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الصناعي؟

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    الضيف: عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات

    حذر تقرير جديد من أن التقدم السريع في الذكاء الصناعي يزيد من خطر استغلال هذه التكنولوجيا قريبا لزيادة عدد الهجمات الإلكترونية أو التسبب في حوادث للسيارات ذاتية القيادة أو تحويل الطائرات دون طيار التجارية إلى أسلحة.

    غواصة نووية روسية
    © Photo/ Public Domain
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    تعليقا على هذا الموضوع، قال خبير أمن المعلومات عادل عبد المنعم أن الذكاء الصناعي أصبح أداة هامة يساهم في تطوير وتسهيل الحياة العامة وحقق نقلة نوعية في مجالات التسويق الإلكتروني، كما أصبح مرتبطا بمنظومة متكاملة من التقنيات و لذا أصبح يسمى بـ  Internet of think أو big data

    وأضاف أن هذه التقنية ليست ضارة أو سلبية و لكن سوء استخدامها هو الذي يؤثر عليها على الرغم من أنها ساهمت في تسهيل الحياة اليومية فبحلول عام 2020 سوف يكون هناك ما يقدر ب 50 بليون جهاز متصل بالأنترنت و كم المعلومات المتاح عند أي شخص ستكون كافية لعمل بروفايل كامل عنه.

    وجه امرأة
    © Photo/ Pixabay
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    .على الجانب الآخر، هذه التقنية استخدمت في أحد التخصصات في مجال أمن المعلومات و التي يطلق عليها اسم cyber strict intelligence  حيث تتنبأ بشكل مبكر بالهجمات المعلوماتية

    .و بالتالي أصبحت الشركات الرائدة في مجال أمن المعلومات تطبق هذه التقنية و هو التنبؤ بتوقيت و نوع و شكل هجمة معينة قد تتعرض لها مؤسسة أو دولة

    وأكد أن الذكاء الصناعي أصبح بديلا عن الإنسان في أمور كثيرة و أصبحت المشكلة لها بعد اجتماعي و ثقافي وسياسي وبالتالي أصبح الإنسان أسيرلهذه التقنية و منغلق فكريا عقله أصبح متعلق فقط بما يعرض عليه من معلومات معينة.

    و لذلك لابد من تحديد الأهداف المرجوة و ما هو المطلوب من الذكاء الصناعي والاهم هو النظر في قوانين لحماية الخصوصية لتجنب انتهاك خصوصية الأشخاص و تقنين استخدام و تداول المعلومات للسيطرة على مخاطر هذه التقنية.

    للمزيد تابعوا أضواء وأصداء لهذا اليوم….

    إعداد وتقديم: نوران عطالله

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