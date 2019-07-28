Widgets Magazine
تسجيل
18:21 28 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    خطف باحثين روسيين في طرابلس... لماذا عادت هذه العمليات إلى الواجهة مجددا؟

    خطف باحثين روسيين في طرابلس... لماذا عادت هذه العمليات إلى الواجهة مجددا؟

    © Sputnik .
    أضواء وأصداء
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عاد الاختطاف من جديد إلى الواجهة في ليبيا، ففي الأسبوعين الماضيين تم اختطاف عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم النائبة في البرلمان الليبي، سهام سرقيوه، وأيضا رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الدكتور محمد عمر المشاي.

    قصف الجيش الليبي على طرابلس
    © REUTERS / STRINGER
    نائب ليبي: الجريمة عادت إلى الجنوب مرة ثانية بعد خروج الجيش الوطني الليبي
    لكن الأدهى في الأمر كان اختطاف باحثين اجتماعيين روسيين، يعملان في مؤسسة حماية القيم الوطنية، غير الربحية الروسية، أحدهم عالم الاجتماع الشهير، مكسيم شوغالي.

    في هذا الصدد، قال الإعلامي الليبي، باسم الصول، إن "الغرض من اختطاف الباحثين الروسيين اللذين دخلا ليبيا بطريقة شرعية هو طمس الواقع الملموس في ليبيا"، مشيرا إلى أنهم "لا يريدون أن يعرف الناس أن هناك مطالبات بانتخابات أو وجود أرضية شعبية تطالب بالدكتور سيف الإسلام القذافي".

    وأشار إلى أن "الصورة التي ينقلها الإعلام منقوصة فالكل يتحدث عن فبراير/شباط فقط لأن موضوع سيف الإسلام مؤثر جدا وشوكة في حلق فبراير/شباط"، لافتا إلى أن "بحث العلماء الروس حول الشخصية المناسبة لحكم ليبيا وهو شيء لا يمثل تدخلا أو زعزعة الوضع".

    وذكر أن "الناس لم تجد من يستمع لآرائهم حتى جاء الباحثان الروس ليرصدوا رأي الشارع وهو ما لقى تجاوبا من الشارع في ظل الوضع الحالي في طرابلس الذي كمم أفواه الناس والحرب الجارية".

    من جانبه، قال الباحث السياسي الليبي، د. محمود إسماعيل، إن "ليبيا تربطها علاقات أكثر من مميزة وتاريخية مع روسيا عل كافة المستويات والأصعدة"، موضحا أن الإجراء الذي اتخذ ضد الباحثين الروسيين هو إجراءات قضائي، مشيرا إلى انهم أحيلوا إلى مكتب النائب العام  وأن تحقيقات مستمرة في هذا الخصوص".

    ولفت إلى أن "هناك اتهامات في وجود آليات تخابر أو استخدام أسماء جمعيات لم تكن لها إجراءات موثوقة"، موضحا أن "هذه الأمور يمكن تجاوزها في ظل العلاقات الأكثر من مميزة بين البلدين، خاصة أن روسيا تسعى لحلحلة الأمور السياسية المجمدة بشكل فعلي بين الليبيين من خلال الاجتماعات المكوكية التي تحدث بين الطرفين آخرها مع وفد من نواب طرابلس".

    انظر أيضا:

    تعهد أمريكي بحماية مصالح الحلفاء بالخليج.. الجيش الليبي يتقدم في طرابلس
    السراج وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا وتداعيات المعارك في طرابلس
    ليبيا… حكومة الوفاق تتهم الجيش بقصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس
    الكلمات الدلالية:
    طرابلس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاتة تلتقط صورة لجسر القرم عبر مضيق كرتش
    "قبلة الكوبرا" وبوتين يلاعب طفلة في الكرملين... صور الأسبوع من "سبوتنيك
    أمريكا تطلب من تركيا عدم استخدام إس-400
    أمريكا تطلب من تركيا عدم نشر "إس-400"
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك