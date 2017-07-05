تسجيل
18:18 05 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ما وراء الحدث

    حقائق طرح العملة النقدية الجديدة من فئة 2000 ليرة سورية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 68 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الباحث الأكاديمي، رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية، الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، الدكتور سنان علي ديب

    عملة سورية
    © REUTERS/ SANA
    صورة الرئيس الأسد على فئة نقدية جديدة بقيمة 2000 ليرة
    نتحدث في حلقة اليوم عن الحالة الاقتصادية السورية في ظل التطورات الراهنة وإطلاق البنك المركزي السوري عملة سورية جديدة من فئة 2000 ليرة والجدل الشعبي والسياسي الذي دار حول الوضع الاقتصادي وطرح الورقة النقدية الجديدة في مثل هذا الوقت.

    هل هو دليل على بدء انهيار الليرة السورية وتأثر الاقتصاد بشكل عميق بالحرب، أم أنه دليل تعافي الاقتصاد وقدرته على الصمود لمدة سبع سنوات على الرغم من الحرب الدائرة واهتزاز الليرة السورية أمام الدولار ونجاح الأطراف المعادية على تعويمها؟

    وماهو الدور الذي قامت به الحكومة السورية للحفاظ على وحدة النقد السورية وكذلك الأمر ماذا قدمت الدول الحليفة بهذا الخصوص؟

    وهل سنرى في المستقبل القريب طرح عملات سورية بفئة أكبر وعلى ماذا يدل ذلك أن حدث؟

     وهل يمكن أن يتكرر سيناريو الليرة اللبنانية على الليرة السورية أم أن الأمر اعتيادي يمكن تفاديه في المرحلة القادمة وعلى أي أسس يمكن ذلك؟

    ماهي العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تقف وراء طرح الفئة النقدية الجديدة بمافي ذلك عوامل الأمن الاقتصادي في مثل هذه الظروف؟

    هل يرتبط هذا الإجراء بعملية زيادة الأجور والرواتب التي يجري الحديث عنها وما هي أسس هذا الربط أن وجدت؟

    هذه المحاور نناقشها اليوم مع الباحث الأكاديمي، رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية، الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سنان علي ديب

    يقول الدكتور ديب في طرح ورقة الألفين النقدية السورية:

    أنها تمتلك رؤى المفيدة، كان لطرح الأوراق النقدية الجديدة من فئة الألفين في سورية صدى كبير وفق رؤى مختلفة وأمال ووعود من قبل حاكم مصرف سورية المركزي ونظرة تشاؤمية من قبل الأغلبية من المواطنين كرد فعل لإنعكاس المعيشة من جهة ولعدم قبول للسياسات النقدية السابقة خلال الأزمة والتي زادت حالة المواطن سوءاً من خلال تأثيرها الرافع الدائم للأسعار وفق سياسة سلبت الليرة السورية قيمتها لتصبح 540 ليرة مقابل الدولار ووفق عدم وضوح الرؤية من قبل المصرف ومعاكستها الحالة الأمنية والسيطرة على الأرض، ولكن ما يخص طرح الورقة في هذا التوقيت فهو خارج هذا السياق في حال وضوح الأهداف من هذا الطرح وعلى عكس ما توهم أو تكلم البعض عن الإنعكاسات التضخمية والخوف من ارتفاع للأسعار فإن التوقيت وحالة السوق والأسلوب لا يعطي هكذا رؤية فإن الطرح كان من خلال سحب بعض الأوراق النقدية التالفة من جهة وكذلك ضمن وضع اقتصادي متطور ووفق ظروف الإحاطة بمفاعيل الأزمة وعودة الأمان في الكثير من المناطق السورية وعودة الحياة الاقتصادية لمدن ومنها حلب ووفق تحرير مناطق تحوي على الغاز والنفط.

     وأردف الدكتور ديب:

     بالتالي تعافي جزئي بالحالة العامة ووفق إستقرار لسعر الصرف ولو في سوية يتأمل أن تتعافى وهي نقطة تؤخذ على سياسات المصرف في تثبيتها في مستوى 540 رغماً من أنه كان 470 عندما إستلم الحاكم الجديد وفي هذا الطرح رؤية أن ما كان يعاني منه المصرف من سياسات تدل على نقص السيولة قد يجري تجاوزها من خلال هذا الإصدار و بالتالي يمكن الاستفادة من الاصدار في دفع التعويضات و الأجور للكثير و التي كان الادعاء أن سعر صرف مرتفع يجعل المصرف قادر عن طريق فرق الأسعار وفق سعر مرتفع أن يمولها وفق إمكانية التخفيض من سعر الصرف, ويمكن للمصرف أن يستخدم جزء من هذا الإصدار لتمويل منح تعطى للموظفين كعلاجات آنية لسوء الحالة المعيشية ولكن ما يخاف منه أن يكون هذا الإصدار بداية لفكرة زيادة الرواتب و الأجور وفق نسبة كبيرة مع نسيان الآثار التضخمية الناجمة عنه وفق متوالية غير معروفة الحسبان.

    وأضاف الدكتور ديب قائلاً:

     دائماً كنا مع تحسين سعر الصرف مع توازي في سعر حوامل الطاقة بما ينعكس إيجاباً وبنسب أكثر فائدة من زيادة الرواتب وإن الإصدار في هذه الأوقات تالياً للمبادرة الإصلاحية دليل تعافي و بدء الانطلاقة الفعالة لبلدنا وقد يعطي ثقة بالعملة و بالوضع للبلد بشكل عام و كذلك فإن هذا الطرح يخفف من أعباء المواطن بحمل كمية ورقية لنفس المبلغ وكذلك إن وضع بالتداول في الصرافات يوفر الوقت على المواطنين، وإن فكرة التضخم تكون عندما تضخ هذه الأموال في يد الشعب بحيث تصبح زيادة في الكتلة المعروضة مقابل محدودية العرض من السلع وما يؤدي لزيادة الطلب أما في حالتنا فإنه زيادة في الكتلة النقدية لم تؤد إلى زيادة القدرة الشرائية و بالتالي على كيفية استثمار هذه الزيادة تقع النتائج والتي نتمنى أن تكون إيجابية على المستوى المعاشي و على المستوى الاقتصادي بشكل عام.

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق 

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    الدبابة الروسية التي غيرت عالم الأسلحة
    دبابة روسية تغير عالم الأسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك