الشباب السوري يتألق في المهرجان العالمي للشباب سوتشي 2017

ضيف الحلقة: رئيس الوفد السوري إلى المهرجان العالمي للشباب والطلبة في سوتشي، عضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود

تحت شعار: "من أجل السلام والتضامن والعدالة الاجتماعية نناضل ضد الامبريالية… نكرم ماضينا ونبني المستقبل.

" وتزامنا مع الذكرى المؤية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، افتتح يوم أمس الأحد 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلاب في سوتشي الروسية، وبمشاركة أكثر من عشرين ألف شخص من ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية من أغلب دول العالم.

ويشارك وفد الجمهورية العربية السورية في هذا المهرجان ممثلا عن المنظمات والهيئات الطلابية والشبابية في سورية، أهمها: الاتحاد الوطني لطلبة سورية، واتحاد شبيبة الثورة، واتحاد الشباب الديمقراطي السوري (الحزب الشيوعي السوري الموحد)، والشبيبة الشيوعية السورية (بكداش)، ومجلس الشباب السوري، وعدد من الجمعيات الشبابية الأهلية.

© Sputnik. رئيس الوفد السوري إلى المهرجان العالمي للشباب والطلبة في سوتشي، عضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود

التفاصيل في حوارنا الخاص مع رئيس الوفد السوري عضو محلس الشعب رئيس اتحاد شبيبة الثورة الأستاذ معن عبود

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم