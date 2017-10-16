الشباب السوري يتألق في المهرجان العالمي للشباب سوتشي 2017

" وتزامنا مع الذكرى المؤية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، افتتح يوم أمس الأحد 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلاب في سوتشي الروسية، وبمشاركة أكثر من عشرين ألف شخص من ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية من أغلب دول العالم.
ويشارك وفد الجمهورية العربية السورية في هذا المهرجان ممثلا عن المنظمات والهيئات الطلابية والشبابية في سورية، أهمها: الاتحاد الوطني لطلبة سورية، واتحاد شبيبة الثورة، واتحاد الشباب الديمقراطي السوري (الحزب الشيوعي السوري الموحد)، والشبيبة الشيوعية السورية (بكداش)، ومجلس الشباب السوري، وعدد من الجمعيات الشبابية الأهلية.
التفاصيل في حوارنا الخاص مع رئيس الوفد السوري عضو محلس الشعب رئيس اتحاد شبيبة الثورة الأستاذ معن عبود
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
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