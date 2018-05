استراتيجية روسيا الجديدة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

دخلت روسيا يوم أمس مرحلة جديدة من حياتها السياسية بعد تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد للمرة الرابعة، وفي الحقيقة تختلف هذه المرحلة عن غيرها من المراحل السابقة التي كان أساسها بناء الدولة وترتيب البيت الداخلي الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ففي السنوات الأخيرة استطاعت روسيا فعلاً أن تعود وبقوة إلى الساحة الدولية لتكون قطباً مواجهاً لسياسة القطب الواحد التي اتبعتها الولايات المتحدة خلال السنوات التي خلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومن هنا فنرى أنه وفي ظل المتغيرات الدولية الراهنة في ظل الصراعات الناشئة يترتب على الرئيس بوتين وعلى روسيا بشكل عام بذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار الداخلي كونه هدفاً وطنياً ومطلباً شعبياً، وأيضاً الاستقرار الدولي كونه حاجة لابد منها لدعم الاستقرار الداخلي ليس لروسيا فقط بل لكل دول العالم التي فقدت إلى حد كبير الاستقرار والأمن العالميين بعد تفشي الصراعات وانتشار الإرهاب جراء التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من قبل دول بعينها.

Press Office of the President of the Russian Federation