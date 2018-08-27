تسجيل
17:04 27 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    صحفي سوري أمريكي يكشف تفاصيل فضائح ترامب ويشرح آثارها

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الكاتب الصحفي السوري الأمريكي المختص بالشؤون الأمريكية ستيفن صهيوني

    الهستيريا التي تظهر فيها الولايات المتحدة بشكل عام بجميع مؤسساتها العسكرية والمدنية تجاه الأوضاع المستجدة عالمياً خاصة في سورية تدل على وجود خلافات جوهرية حادة داخل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها لجهة التعامل مع مايجري وحول طريقة التكيف مع  المتغيرات الحالية.

    نرى جنونا حقيقياً في السلوك السياسي والدبلوماسي والعسكري الأمريكي ويظهر بشكل خاص على الرئيس ترامب ، الذي يجب عليه أن يكون أكثر هدوءاً من الجميع رغم طبيعته الإنفعالية والتهجمية الجشعة  التي تحب البطش أو فعل أي شيء مقابل المال والحفاظ على سيادة الولايات المتحدة على العالم ، كونه رأس الدولة الذي يتوقف عليه الكثير من القرارات على المستوى الداخلي والخارجي وجنونه جعله على ما يبدو حملاً ثقيلاً على البلاد بعد أن عمل على تصدير أزماته الداخلية على أبواب الإنتخابات البرلمانية إلى سورية وغيرها من مناطق النفوذ المتنازع عليها عالمياً والتي بات معظمها يخرج تدريجياً من تحت عباءة الولايات المتحدة بعفل السياسة الأمريكية الرعناء التي لم يعد يتقبلها أحد في العالم إلا على مضض.

    ما هي الفضائح الجديدة  التي قد تطيح بالرئيس ترامب؟

    ما هي ردة فعل الشارع الأمريكي ورأيه بهذه الفضائح وهل هو قادر على فعل شيئ؟

    هل ستنعكس هذه الفضائح على الوضع الدولي بشكل عام وعلى الوضع في سورية بشكل خاص؟

    نرى ردة فعل جنونية لترامب على مواقع تواصل الاجتماعي وتصريحات إعلامية متضاربة وغيرها من السلوكيات الغريبة، ماذا يحاول ترامب فعله من خلال هذه الأفعال والتصريحات؟

    حول فضائح ترامب يقول الكاتب الصحفي السوري الأمريكي المختص بالشؤون الأمريكية ستيفن صهيوني:

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممثلة الإباحية ستورمي دانييلز
    © REUTERS / REUTERS
    الممثلة الإباحية ستورمي تسخر من ترامب في برنامج كوميدي وتعرب له عن هذه الرغبة (فيديو)
    "إحدى الفضائح، هي علاقته مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في العام 2006، ولكن في شهر أكتوبر من عام 2016، أي قبل شهر من بدء الحملة الإنتخابية للرئاسة في أمريكا قام أحد المقربين من ترامب والقياديين في حملته الانتخابية بدفع رشوة قيمتها 130 ألف دولار أمريكي من أجل أن تصمت وتتكتم على  العلاقة، ولكن بعد تحقيقات واسعة قامت بها الFBI تم اكتشاف دلائل تدين ترامب و حملته الإنتخابية.

    واستطرد صهيوني

    "الفضيحة الأخرى هي مع عارضة الأزياء كارن ماك دوغل وعلاقتهما دامت لمدة عام ، أي بين العام 2006-2007 أيضا دفع لها أموال من أجل أن تصمت ، وهذا عن طريق صديقه صاحب مجلة ناشونال أنكوريور، حيث دفع لها مبلغ 150 ألف دولار مقابل أن تصمت عن ذلك ،  ولكن التحقيقات كشفت هذه الفضيحة بالدلائل رغم نفي ترامب مراراً وتكرارا لهذه الأدعاءات".

    وأردف صهيوني:

    " هناك تسريبات تقول أن لترامب علاقة قديمة جداً ولديه طفل غير شرعي من هذه العلاقة وأيضا دفع أموالاً بقيمة 30 ألف دولار من أجل إخفاء هذه القصة، وهنا المخالف للقانون حسب الدستور الأمريكي هو دفع أموال لإخفاء معلومات عن الشعب الأمريكي ، وخاصة أن من يدفع الأموال هو مرشح للرئاسة الأمريكية وهذا غير قانوني في أمريكا ويحاسب عليه قضائياً ".

    وأضاف صهيوني:

    " الفضائح  الأخرى التي طالت ترامب هي علاقته مع اللوبي الخليجي الذي يديره رجل الأعمال جورج نادر ، وتتكلم التحقيقات عن تلقي حملة ترامب أموالاً طائلة جداً من الإمارت العربية المتحدة عن طريق جورج نادر ، وأن ثبتت هذه المعلومات لدى ال FBI يمكن للكونغرس الأمريكي أن يطيح بترامب ويكون مصيره  خلف القضبان في السجن".

    بخصوص ردة فعل الشعب الأمريكي ومقدرته على فعل شيء تجاه ما يجري يرى صهيوني أن

    "أغلبية الشعب الأمريكي لا يؤيد ترامب حتى مناصري الحزب الجمهوري لا يؤيدونه  ، ولكن يقفون معه ضد الحزب الديموقراطي،. ما يهم المواطن الأمريكي ، هو وضعه الإقتصادي الداخلي ، وهذه الفضائح لن تؤثر على الوضع الإقتصادي ،  الجمهوريين لن يتخلوا عن ترامب بل سيدعمونه حتى النهاية ، ولكن هناك قسم من الشعب الأمريكي يمكن أن يرفض التصويت في الإنتخابات المقبلة في نوفمبر القادم ، ليصوتوا للحزب الديموقراطي ، لهذا يعمل الجمهوريون ، والأدارة الأمريكية على تشتيت النظر عن هذه الفضائح وخلق إنتصار وهمي".

    وبالنسبة لإنعكاس هذه المتغيرات علاى القضية السورية أشار صهيوني إلى أن

    "بالطبع ستنعكس على الوضع الدولي، وهذا ما قصدته من خلق إنتصار وهمي لترامب وإدارته و تشتيت النظر عن الفضائح ، لهذا نرى عقوبات وتصعيد كلامي ضد الصين ، ونفس الشيئ يحدث ضد روسيا وتركيا، والأهم من ذلك في الظرف الحالي هو تهديد سورية بضربة جديدة ، محاولاً إثبات للأمريكيين أن الإدارة الأمريكية الحالية قوية وحازمة وليست متساهلة مثل إدارة الرئيس أوباما".

    وحول تصرفات  الرئيس ترامب على وسائل التواصل الإجتماعي والضغوطات التي يواجهها داخلياً وكنه مايريد فعله،  يرى صهيوني أن

    "ردة فعل ترامب الجنونية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تأتي بهذه الهستيرية والعصبية لأنه يواجه ضغوطات كبيره على الصعيد الداخلي ، وهو يكذّب وينفي هذه الإدعاءات ضده ، وعملياً من الناحية النفسية والسيكولوجية نحن نعلم أنه عندما يكذب المرء ويتم إكتشافه يصبح عصبياً لدرجة الجنون وهذا مايجري مع الرئيس ترامب".

    وختم صهيوني حديثه بالقول:

    " على الصعيد الدولي فقد خسر ترامب كثيراً في الشرق الأوسط وخاصة في سورية ، عملاء أمريكا هزموا في سورية ، و سيطر الجيش السوري بمساندة الروسي وباقي الحلفاء على أغلب المدن السورية ، وتبقى المعركة الفاصلة في  إدلب ، كما خسر ترامب تركيا و الصين والباكستنان ، وأصبحت العلاقات متوتره وقد تنسحب تركيا من تحالفها مع واشنطن وتذهب إلى تحالف مع موسكو ، لهذا سبب ترامب يتصرف كالمعتوه فهو يتلقى خسائر محلية ودولية لم تعد محمولة بالنسبة له ولإدارته بشكل عام "

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق 

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, دونالد ترامب, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مقاتلات الجيل الرابع 6 xJ-10 متعددة الأغراض التابعة لفرقة الاستعراض الجوي الأول من أغسطس الصينية بعد عرض جوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    أجمل لقطات منتدى "آرميا - 2018"
    الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا
    كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك