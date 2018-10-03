تسجيل
18:27 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير: تسليم سورية "إس-300" بداية لتعزيز قدرات الجيش السوري لمواجهة أي اعتداء

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 0 0

    ضيف حلقة: الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية، الأستاذ المحاضر في علم الاجتماع السياسي، الدكتور أكرم الشلّي

    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى إجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، وبحث معهم الوضع في سورية. وخلال الإجتماع، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، المشاركين في الإجتماع، بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات المخصصة لتعزيز أمن العسكريين الروس في الجمهورية العربية السورية.

    منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس - 300
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    فيديو: إحضار إس-300 إلى سوريا
    وقال شويغو "طبقا لقرار الرئيس، بدأنا بتنفيذ عدد من التدابير الموجهة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية عسكريينا، لقد إنتهينا من توريد منظومة "إس-300"، وهذا يشمل 49 وحدة من المعدات: رادارات إستشعار، وبطبيعة الحال، أنظمة التعريف الرئيسية، وآلات التحكم، وأربعة منصات إطلاق".

    وتابع شويغو: "فيما يخص نظام التحكم الموحد لشبكة الدفاع الجوي بالكامل، فقد بدأنا أيضًا في توريد المعدات، وسنستكمل جميع الأعمال مع إعداد وتدريب الطواقم، وربطها في شبكة واحدة بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبرالقادم".

    كيف حصل أن وصلت هذه المعدات والصواريخ بهذه السرعة إلى سورية؟

    كيف إستقبلت سورية هذا الدعم وكيف سيتم التعامل معه لجهة القرار السوري المحض؟

    هل تكفي هذه المعدات في الوقت الحالي فعلياً لكسر ميزان القوى في المنطقة بشكل عام أم أنه محدود؟

    هل ستكون هذه النقلة النوعية في دعم تسليح سورية كخطوة أولى لإعادة تجهيز وبناء الجيش السوري بسلاح روسي خالص بعد 7 سنوات من الحرب؟

    يقول الخبير في إدارة الأزمات والحروب الإستباقية وأستاذ محاضر في علم الإجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي :

     أعتقد بأن الصواريخ كانت موجودة في قواعد كانت تشرف عليها القوات الروسية في داخل الأراضي السورية، ما يمكن التكهن به هو بعض الأجهزة والمعدات الأخرى الملحققة بمنصات صواريخ "إس-300" كأجهزة التنصت والتشويش على الطيران أثناء التحليق فوق الأراضي اللبنانية والسورية هذا مايمكن الجزم فيه، أما الصواريخ أن تصل بهذه السرعة فذها ألامر وارد في حال كان هناك أسطول طيران مباشر ينقل هذه الصواريخ بشكل مباشر من روسيا إلى سورية، ولذلك المرجح أن المنصات كانت جاهزة في سورية وموجودة بالأساس فقاموا بنقلها إلى بعض المناطق المتفق عليها  لتكون فاعلة على كل الجغرافيا السورية فيما لو فكر الطيران الإسرائيلي بالقيام بأي إعتداء.

    وأشار الدكتور الشلّي إلى أن

    "القيادة السورية تستقبل هذا الإجراء العملي الفعلي وتقيمه بشكل جيد، الروس قالوا وفعلوا وطبقوا قواعد في القرآن الكريم "(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ)"، و بالرغم من بعض الإبطاء والبرود الذي مرت به العلاقة بين البلدين في فترات سابقة بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي، فإن التؤامة الروسية الروسية عبر التاريخ مستمرة، وهذه العملية هي عملياً تطبيق لإتفاق قديم بين روسيا وسورية وإتفاقية الدفاع المشترك في التسعينات، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على مصداقية روسيا السياسية والعسكرية أمام نفسها وأمام الجانب السوري والشركاء الآخرين وأمام العالم أيضاً، وهناك إتفاق حقيقي فيما لو ظهر عدوان على سورية سيتم تفعّيل هذه المنصات وإلا فلن تعدو هذه المنظومة بمثابة وجودها في متحف".

    اقرأ أيضا: خبير روسي: نقول للإسرائيليين مرحبا بكم في الأجواء السورية وسترون قدرات "إس 300"

    وأردف  الدكتور الشلّي

     أنا أعتقد أن ماجرى تداوله بعد سقوط الطائرة الروسية هو تسليح كامل وليس فقط دعم مجتزء بمجموعة من منصات الصواريخ، وهذه المسألة أصبحت مسالة كرامة ومسألة تعزيز وتحصين  لكل الجهات وخاصة بالنسبة للجانب الروسي الذي بدت تجاهه عربدات من الأطراف الغربية وأرسلوا سفناً حربية إلى المتوسط مستفزين روسيا ، وبالتالي الرئيس بوتين عندما يقول يفعل وهو لن يسمح بالمطلق بأن يكون لهم دوراً فاعلاً إلا وسيكون هناك رداً مناسباً عليه وعلى كل المحاولات التي يمكن أن تقوم بها تلك الأحلاف التي تريد أن تعيش أحلامها الإستعمارية الوردية من جديدة.

    وأضاف الدكتور الشلّي

    مدفع إم تي 12 الروسي يحظى بإعجاب الجنود السوريين ويدمر تحصينات الإرهابيين
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    بالفيديو... مدفع "إم تي 12" الروسي يحظى بإعجاب الجنود السوريين ويدمر تحصينات الإرهابيين

      في الواقع  90 بالمئة من تسليح الجيش السوري هو روسي الأصل، وهناك بعض الدول التي عقدت معها سورية بعض الصفقات مثل الصين وكوريا الشمالية ، قامت سورية بإستيراد بعض الأسلحة والصواريخ الصينية والكورية من أجل تعزيز بعض الوحدات العسكرية  ومن أجل تجربة السلاح الكوري والصيني أمام الصواريخ  الروسي خاصة بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي في التسعينيات، وتوقفت لوقت ما بسبب  بعض الإشكالات وتعنت القيادة الروسية لجهة متابعة التعاون مع دول كانت حليفة وصديقة لها لذلك إتجهت سورية إلى جهات مختلفة ، حتى عادت العلاقات الروسية السورية في مطلع 1992 وعام 1993، ومن هنا فإننا نرى أنه  بالغالبية تسليح الجيش السوري لازال سوفييتي قديم وروسي حديث ، لقد تم تزويد الجيش السوري في هذه الحرب بصفقات هائلة بكل أنواع الأسلحة سواء المتوسطة أوالثقيلة منها الدبابات والصواريخ ، وبعض أنواع الطيران من الحوامات وماشابه، ولذلك نقول نعم ما ينقص الجيش السوري الآن ومستقبلا سيتم تعزيزه بصفقات من السلاح الروسي الحديث. 

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منتزه كولومينسكويه الحكومي في موسكو
    أجمل مواقع موسكو لالتقاط صور خريفية
    وصول منظومات إس-300 الروسية إلى سوريا
    سوريا تحت حماية "إس-300" الروسية
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك