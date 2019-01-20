تسجيل
17:59 20 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    حلم أردوغان بالمنطقة الآمنة بين سندان الخذلان الأمريكي ومطرقة الجيش السوري

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    110

    منذ بداية الحرب على سوريا ويرتفع الصوت التركي تارة وينخفض تارة أخرى حسب وتيرة الميدان بخصوص المنطقة الآمنة، التي فشل في تحقيقها حتى اللحظة بفضل عوامل عديدة، كما فشلت ذات الخطة التي حاول الإسرائيلي بالتنسيق مع الأردني إقامتها في منطقة الجنوب، وفشلت قبلها المراهنات على منطقة مشابهة على الحدود اللبنانية السورية.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاد اليوم ليعزف على هذه النغمة، رغم فشل مخططه من خلال الاتفاق مع الأمريكي المنسحب كذباً والمنسق معه ضمناً، لتحقيق هذه الفكرة بناء على إنسحابه المزعوم، وثبت ذلك دخول الجيش السوري إلى محيط منبج، وقوة الموقف الروسي الذي لم يسمح بدخول التركي إلى هذه المناطق رغم محاولات المساومة والمراوغة.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / MURAD SEZER
    أردوغان يتحدث عن منع بلاده تشكل "الحزام الإرهابي" في سوريا
    أردوغان حتى اللحظة لازال يعتقد بأن هذا الحلم قابل للتحقيق، لابل أنه يتوسع في أحلامه مابين تحقيق مشاريع تركيا الطوباوية وبين إعادة أمجاد الإمبراطورية والخلافة العثمانية من خلال خلق توازن إجتماعي سياسي عسكري بين الأطراف التركية الحالمة بكل ما تقدم، ليظهر على أنه منقذ الأمة التركية وصانع أمجادها، محاولاً كعادته أن يأخذ دور البطل فيها، فقد وصل به الأمر بأن ألمح بأنه لن يكتفي بإعادة السيطرة على ما أسماه أرض الأجداد في شمال سوريا بل وصل به الأمر إلى السودان والبلقان ومن يعلم قد تكون أوروبا أيضاً أرض أجداده كما يزعم.

    إلى متى سيستمر هذا المسلسل التركي وإلى متى سيبقى أردوغان في حالة الإنفصال عن الواقع؟ 

    ماهي العوامل الحقيقية والفعلية التي أفشلت التركي في تحقيق هذا الهدف بالرغم من أن لديه كثير من الأوراق الحساسة وخاصة لجهة الميدان والدعم الأمريكي المبطن؟

    هل كان هناك إتفاق فعلي بين الأمريكي والتركي رغم الإيماء بوجود خلاف بينهما رافقه مشاحنات سياسية وتهديدات متبادلة بين الرئيسين ترامب وأردوغان؟

    لما كل هذا الصبر على تركيا من قبل الدولة السورية وهل للحلفاء رأي آخر معلن لجهة التعامل مع الوضع القائم أم أن الأمر يبقى قيد الكتمان نظراً لحساسية المرحلة؟

    هل يفيد الإعلان عن قرب تسوية سورية مع قوات قسد التي يتذرع بمحاربتها أردوغان والتي حسب وسائل الإعلام أعلنت موافقتها نحو الإنضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري؟

    وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
    © وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
    سوريا تتوعد أردوغان بعد قراره "المارق والمتهور وغير مسؤول"
    حول الأسباب والعوامل التي جعلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيد تكرار محاولاته لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري يقول الخبير العسكري الإستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون: "طبعاً كما هو معلوم الرئيس التركي منذ الحرب على سورية  كان الشعار المفضل لديه للإستثمار السياسي وفي الحرب على سورية هو إقامة المنطقة الآمنة، المستند فيها أساسا إلى أطماع إستعمارية قديمة تعود إلى السلطنة العثمانية. هذا الأمر سعى إليه أردوغان منذ سنوات الحرب الأولى، بذريعة حماية اللاجئين السوريين، وذريعة منع الدولة السورية من إستهداف المدنيين السوريين كما إدعى، ولكن هذا الأمر فشل في بدايات الحرب على سورية، ووصل إلى مرحلة اليأس من تنفيذه، ولكنه عاد مجدداً إلى هذا الحديث خلال الأسابيع الماضية بسبب مجموعة المتغيرات الناشئة".

    وتابع حسون:" والحديث عن المنطقة الآمنة لايستند إلى وقائع سياسية أو وقائع ميدانية أوعسكرية، وإنما يستند فيه أساساً إلى فكرة أنه يريد النزول عن الشجرة العالية التي صعد إليها من خلال التصريحات والتهديدات الكبيرة التي كان يطلقها خلال الفترة الماضية. أردوغان عاد إلى هذه النغمة بعد المستجدات الأخيرة للحالة السورية".

    أما لجهة تأرجح حلم أردوغان بإقامة المنطقة الأمنة في الشمال السوري وبقائه بين الطموح والممكن وعلاقة ذلك بالخلافات الناشئة مع الأمريكي يقول العميد حسّون:

    "شعار المنطقة الأمنة منذ بداية الحرب على سوريا كان هدفاً لجميع الأعداء في الإقليم، وما سمي معارضة كمقدمة لإسقاط الدولة السورية، الكيان الصهيوني و"النظام" الأردني طالبا أيضاً بالمنطقة الجنوبية كمنطقة عازلة أو آمنه، بعض القوى المعادية في لبنان وتنفيذاً لأوامر خليجية وغربية رفعت ذات الشعار لتطبيقه في مناطق حدودية، كل هذه المطالب سقطت مع تحرير المناطق الحدودية مع لبنان والمنطقة الجنوبية، بقي النظام التركي وهو منذ بداية الحرب كان يرفع ذلك الشعار ويسعى جاهداً لتحويله إلى واقع دون أن يحقق أي نجاح. بعد التحو لات الميدانية الدراماتيكية لمصلحة الدولة السورية لم يعد هذا الحديث مجديا".

    أما عن سبب عودة أردوغان إلى إتخاذ هذه الخطوات والعزف بشدة على نغمة المنطقة الآمنية فيرى العميد حسّون أن "ما سبَبَ العودة الى تلك النغمة هو مجموعة المستجدات التي طرأت خلال الأسابيع الماضية والمرتبطة بقرار الإنسحاب الأمريكي من الأراضي السورية المحتلة حيث جرى التفاهم بين الرئيسين التركي والأمريكي على دخول القوات التركية إلى منبج بالتوازي مع إنسحاب الأمريكيين هذا الموضوع أفشلته سرعة ردة الفعل للقيادة السورية وحليفها الروسي بدفع قوات من الجيش العربي السوري لمحيط منبج، ما سبب خيبة ومفاجأة للأمريكيين والأتراك عطلت التفاهم بينهما،

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يفتتحان القسم البحري من مشروع خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي، 19 نوفمبر تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Murad Sezer
    مستشار أردوغان: تركيا تريد التنسيق مع روسيا وأمريكا لتجنب أي مواجهة في سوريا
    وتابع حسون: "بعد ذلك قامت تركيا بإتصالات كثيفة مع الحليف الروسي للحصول على غطاء يسمح بدخول القوات التركية إلى شرق الفرات، لكن الرئيس الروسي كان واضحاً بأنه لن يُسمح لأي قوة بالدخول بإستثناء الجيش السوري صاحب الحق والقدرة اللازمة لمواجهة التطورات الحاصلة مع ضمانات أمنية لتركيا، بعد ذلك حصلت مناوشات سياسية و إعلامية بين التركي والأمريكي الذي رفع درجة تهديده لتركيا في محاولة من الرئيس الأمريكي لتخفيف الشعور بالغدر والخذلان للميليشيات الكردية من الراعي الأمريكي، ترافق ذلك مع تحركات عسكرية سورية بإتجاه شرق الفرات بغطاء سياسي عسكري من الحلفاء وتواضع مطالب الميليشيات الكردية بعد أن فقدت الغطاء والمشغل والمظلة الأمريكية".

    وأردف العميد حسّون:

    "هنا وجد أردوغان أنه وقع ضحية تهديداته العلنية وتحركاته العسكرية الإستعراضية على الحدود، والتي أصبح أسيراً لها في هذه الأثناء، وللخروج من هذا المأزق السياسي الخارجي والداخلي تمت العودة للدفاتر القديمة لإخراج الشعار ذاته " المنطقة الآمنة"، ولإعطاء هذا الموضوع صفة الجدية حصل تنسيق مع الولايات المتحدة كي تعلن موافقتها على الطرح التركي، ومنح أردوغان إنتصاراً معنوياً يعوض الفشل الذي واجهه في كل تحركاته، ليقوم بتوظيفه في الداخل التركي بين مؤيديه ومعارضيه".

    وأضاف العميد حسّون:" الجميع يدرك وفي مقدمتهم أردوغان أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق، لأن دونه مواجهة مؤكدة مع الجيش السوري وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا، وهو بطبيعة الحال لايستطيع إحتمال تبعات هكذا مواجهة معروفة النتائج مسبقاً، ويظل شعار ومشروع المنطقة الآمنة مبرراً لأردوغان ليبقي صوته عالياً فقط، والإيحاء بأنه صاحب القول الفصل واليد العليا دون أن يكون لديه أي فرصة للنجاح في تحقيق مآربه".

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    انظر أيضا:

    الشرطة العسكرية الروسية تبدأ بتسيير دورياتها في منبج
    الانفجار قرب دورية التحالف الدولي في منبج السورية "انتحاري" (فيديو)
    مسؤول أمريكي: مقتل 4 من جنودنا وإصابة 3 بانفجار منبج
    أردوغان يكشف العدد الحقيقي لقتلى الجيش الأمريكي بانفجار منبج
    الكلمات الدلالية:
    قسد, الجيش السوري, رجب طيب أردوغان, منبج, أمريكا, تركيا, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك