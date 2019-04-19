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15:47 19 أبريل/ نيسان 2019
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    ما وراء الحدث

    ماذا حققت مشاركة سوريا في منتدى يالطا الاقتصادي

    ما وراء الحدث
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    نواف إبراهيم
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    افتتح، يوم أمس الخميس، في منتجع "مريا" السياحي بشبه جزيرة القرم منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي الخامس بمشاركة أكثر من 4000 مشارك من نحو 90 دولة، يعتبر هذا المنتدى من أهم المنتديات الدولية التي تجمع ممثلي مختلف دول العالم في هذه الفعالية التي تساعد في تجاوز الخلافات السياسية، لمناقشة سبل التعاون في المجال الاقتصادي وغيرها من المجالات الأخرى.

    افتتاح مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس
    © Sputnik . Aleksei Malgavko
    وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": تم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات مع شبه جزيرة القرم
    على هامش هذا المنتدى كان لبرنامج "ما وراء الحدث" حواراً خاصاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل حول ما حققته سوريا من خلال مشاركتها في الدورة الماضية والمؤمل من الدورة الحالية، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل:

    تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والمجال التجاري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس بيت التجارة "سوريا… القرم"، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نقل السلع بين البلدين وتشجيع التجارة، ومسألة أخرى تتعلق بتأسيس شركة للنقل البحري شركة مشتركة تنقل البضائع والمنتجات في الاتجاهين من الموانئ السوريا إلى موانئ القرم، وخاصة أن كل هذه النتائج تنعكس بشكل إيجابي على الجانبين خاصة أن موانئ القرم هي الموانئ الأقرب إلى أسواق روسيا الاتحادية على البحر الأسود وهذا فيه اختصار للزمن والتكلفة وتحقيق مجموعة من الفوائد الأخرى.

    وأردف الخليل وأيضا كان هناك مجموعة من المسائل التي قدمها جانب القرم وهي تتعلق في تطوير الساحة والمنتجعات والترفيه، وتطوير التعاون في المجال الثقافي وكان هناك مقترحاً من الجانب السوري والمسائل تسير بشكل سريع في جميع الاتجاهات وبعض الاتفاقات أصبحت جاهزة  اليوم بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات الثقافة والسياحة أصبحت جاهزة وفي مجال النقل أصبحت جاهزو وفي مجال التوأمة أيضا بين مدينتي يالطا واللاذقية وطرطوس، أيضا فيما يتعلق باتفاقيات بين المرافئ، هذه المسائل جميعها مهدت الطريق إلى بدء النشاط التجاري والتبادل التجاري، وكان هنا حركة تجارية شهدت بداياتها في نهايات عام 2018  وبدايات عام 2019 والمأمول أن تتعاظم هذه الحركة خلال الفترة القادمة.

    وعن الخصوصية التي تميز بها منتدى يالطا الخامس قال الخليل أن المشاركين حرصوا في الحقيقة على الاستفسار عن الأمور التي تخصهم، بالإضافة إلى المداخلات التي كانت هامة وتظهر المحبة لسوريا، وطرحت أيضا أبوابا أخرى للتعاون مع عدد من الدول، ورأينا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من الحاضرين وهذا ما توقعناه أساسا من هذه المشاركة، في جلسات أخرى سوف تعقد جلسة تناقش العلاقة بين سورية والقرم، وأيضا جلسة حوارية مهمة، وهناك جلسة تتعلق بإعادة الإعمار وما يتعلق  بالاقتصاد العالمي، أيضا هناك مسألة مهمة تحتاج إلى التقييم وإلى وقفة ونظرة جادة وخاصة في ظل تمثيل لعدد كبير من الدول.

     التفاصيل في الملف الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    وزير الاقتصاد السوري: تطوير التعاون بين سوريا والقرم يجري بشكل سريع في جميع الاتجاهات
    وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": منتدى يالطا ساهم بالإضاءة على واقع سوريا واقتصادها الحالي
    وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": تم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات مع شبه جزيرة القرم
    وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": منتدى يالطا محطة مفصلية في مسيرة إعادة إعمار سوريا
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