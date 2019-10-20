Widgets Magazine
تسجيل
17:26 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    لبنان... المتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم...هل من مجيب

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    استقال يوم أمس وزراء حزب "القوّات اللبنانيّة" من الحكومة، وكانت الكتلة السياسية الأولى التي فتحت باب الاستقالات التي قد تأتي تباعا خلال الأيام القادمة .

    مظاهرات لبنان
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    مقاطع تشعل تويتر... هكذا رد متظاهرو لبنان على كلمة حسن نصر الله
    وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وجه رسالة للشعب، والسيد نصر الله قال كلمته أمس وحدد موقفه والجيش عبر عن مساندة مطالب الشعب وشدد على استمرار الحراك السلمي، وعلى ما يبدو أن الحبل على الجرار لجهة مواقف الكتل السياسية، فيما ينتظر الجميع رئيس الحكومة الذي يستعد للإدلاء بموقفه بعد انقضاء مهلة الـ 72 ساعة.

    هل باتت الحكومة في موقف يسمح لها بان تتخذ القرارات المناسبة في ظل هذا الانقسام الرسمي وعدم وجود موقف موحد للكتل السياسية وحراك غير منضبط أو بالأحرى غير منظم؟

    هل يمكن إعتبار استقالة وزراء جعجع ووزير العمل تصرفا صحيحا أم أنها قد تنعكس سلبيا على الوضع العام؟

    الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب ظروفاً استثنائية، كيف يمكن أن تخلق هذه الظروف لمنع ذهاب البلاد نحو الفراغ السياسي ومنه إلى الفوضى الكبيرة؟

    كثيرون يتحدثون عن طبخة ما يتم التحضير لها وبعض زعماء وقادة الأحزاب والكتل السياسية متهمون بالمشاركة فيها، لكن لم يقدم أحد صورة واضحة عن ما يمكن أن يحدث فعليا، وكيف ولأي هدف؟

    هل تقبل الحكومة بالمطالبات برفع السرية المصرفية؟

    حول هذه المستجدات المتسارعة التي يرافقها تظهير متدرج للأسباب التي تقف وراءها، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور جمال واكيم أن

    "هناك أسباب عديدة للأزمة الحالية، ولكن السبب الأساسي هو السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الطبقة السياسية والطبقة الإقتصادية المهيمنة على القطاع المصرفي و الإقتصاد اللبناني بشكل عام، والتي سخرت هذا الإقتصاد لصالحها ولصالح مصالحها على مدى  العقود الماضية. هذه السياسات وصلت إلى حدها الأقصى، لأنها ضربت قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة وعززت الإستيراد على حساب التصدير وربطت الليرة اللبنانية بالدولار ما جعل البلاد تستند على عمليات مضاربة يعني تعتمد بالدرجة الأولى على المدخول الوطني، على ما يرسله اللبنانيون في الخارج، وفي نفس الوقت على المضاربات المالية التي تدور حول بعضها تساؤلات مرات، إضافة إلى المال السياسي" .

    أما عن إمكانية وقدرة الحكومة على الامساك والتحكم بزمام الأمور بعد استقالة بعض الوزراء قال واكيم:

    احتحاجات وسط بيروت، لبنان 18 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    لبنان...فنانون وإعلاميون يتركون المنصات وينزلون للشارع

    " الآن المسألة ليست مسألة حكومة، المسالة هي مسألة طبقة سياسية أوصلت البلاد إلى طريق مسدودة، لا يمكن لأي تغيير حكومي أن يعالج المشكلة، معالجة المشكلة تكمن في إعادة هيكلة البلاد بطبقة سياسية جديدة، لأن هذه الطبقة السياسية الحالية سقطت. هناك احتمال وحيد بأن تعود هذه الطبقة السياسية عبر إثارة قلال وحرب أهلية تسيل بها دماء اللبنانيين كما حدث في الحرب الأهلية،  والتي لم تكن بطبيعة الحال  حرباً بين الطوائف، بل دينامية الحرب  الأساسية الأهلية كانت إرهاباً موجهاً من قبل الأثرياء ضد الفقراء، وهناك سبب آخر للأزمة وهو العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المصارف والتي حدة من قدرتها على المناورة المالية. 

     وأردف واكيم أن السبب الثالث لتفجير الأزمة هي رغبة الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية عبر حلفاء لها، من ضمنهم القوات اللبنانية، وجماعة وليد جنبلاط "الحزب التقدمي الاشتراكي"، لزعزعة الأوضاع في مواجهة رئيس الجمهورية ميشيل عون، كل هذه العوامل هي التي أدت إلى الانتفاضة التي نراها في الشارع الآن، وخصوصاً أن السياسات التي كانت تعتمدها الحكومة كانت تزيد من  الضرائب على الفقير وتفعي الأغنياء وتعفي من نهب وسرق وفرض احتكارات، وحالياً تقول بعض التسريبات بأن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية صارمة بحق المصارف وتفرض عليها ضريبة وهو ما كانت ترفضه في السابق".

    وأضاف واكيم:

    المتظاهرون رفعوا سقف المطالبات، هم  يطالبون بالقبض على جميع من تولى المسؤولية في لبنان منذ ثلاثين عاماً وحتى الآن. السقف أصبح عالي جدا لدى المتظاهرين هم يريدون أن يتم  التحقيق  مع كل من تولى المسؤولية ويطالبون بإستعادة المال المنهوب والمقدر بعشرات المليارات من الدولارات، لبنان تعرض لعملية نهب غير مسبوقة في تاريخ الدول من قبل أفراد لايتجاوز عددهم 100 شخص ، وبالتالي الورقة الإصلاحية التي سيقدمها رئيس الحكومة  والضرائب التي سيفرضها على المصارف، ورفع السرية المصرفية، المكشوفة أصلاً بالكامل للولايات المتحدة بحجة ذرائع من بينها مكافحة الإرهاب لكنها في نفس الوقت مغلقة على القضاء اللبناني، وسنرى كيف سيتجاوب المتظاهرون مع الورقة الإصلاحية التي سيقدمها رئيس الحكومة غدا".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه...

    إعداد وتقديم نواف ابراهيم

    انظر أيضا:

    آلاف اللبنانيين يحتشدون وسط باريس دعما لمظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع في لبنان
    وقفة لبنانية بمدينة سان بطرسبورغ الروسية تضامنا مع تظاهرات لبنان
    "الشعب مثل الست"... وصف غريب من أصالة لمظاهرات لبنان
    مقاطع تشعل تويتر... هكذا رد متظاهرو لبنان على كلمة حسن نصر الله
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019
    بوتين يزور السعودية والإمارات ودخول الجيش السوري إلى منبج...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وإيطاليا تربطهما علاقات عريقة منذ عهد روما القديمة
    أمريكا بنت علاقات حتى مع الديناصورات
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك